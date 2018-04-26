Киеве в мае состоится шоу-конкурс садов «Зеленая виза в будущее»

На конкурсе будут представлены около 40 проектов.

Киев. 26 апреля. УНИАН. В Киеве 17 - 20 мая в рамках фестиваля «Ландшафтная весна 2018» состоится конкурс садов «Зеленая виза в будущее».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила организатор мероприятия, директор журнала «Ландшафт и дизайн» Ольга Камоликова.

Она акцентировала, что в Ботаническом саду им. Гришко НАН Украины состоится «уникальное событие весны: шоу-конкурс садов «Зеленая виза в будущее», который пройдет в рамках ежегодного фестиваля «Ландшафтная весна».

«Впервые в Украине будет продемонстрировано, как украинские специалисты ландшафтного дизайна видят экологические проблемы мира и пути их решения», - сказала Камоликова и добавила, что на конкурсе можно будет увидеть около 40 проектов, из них более 15 инсталляций-садов, которые вышли в финал и будут бороться за золотую, серебряную и бронзовую награды.

По словам организаторов, проекты финалистов были отобраны международным жюри в отборочном туре конкурса. «Некоторые работы останутся в Ботаническом саду и будут отмечены специальными табличками с именами тех, кто разработал и создал чрезвычайные шедевры», - сообщила Камоликова.

Соорганизатор фестиваля, заместитель директора Ботанического сада им. Гришко НАН Украины Николай Шумик отметил, что «время проведения «Ландшафтной весны» у нас традиционное, и фестиваль проходит в очень хорошую пору года, так что можно прийти на фестиваль и полюбоваться как растениями, так и произведениями наших ландшафтных архитекторов».

Титульным спонсором фестиваля стала компания «Золотой мандарин Квадра», представитель которой Василий Мацковский сообщил, что предприятие является «производителем №1 в Украине бетонных изделий методом вибропрессования. Компания профессионально производит тротуарную плитку, стеновые блоки, заборные камни, тротуарные и дорожные бордюры, элементы ландшафтного дизайна. Компания работает на рынке Украины почти 10 лет и за это время зарекомендовала себя как надежный поставщик качественной продукции ».