Для широкого сотрудничества Украины с Китаем по перспективным проектам нужен мир – эксперты (видео)

Политолог Ермолаев считает, что Украина поставлена Китаем «в своеобразную очередь ожидания».

Киев. 27 апреля. УНИАН. Для широкого сотрудничества Украины с Китаем по перспективным проектам нужен мир.

Об этом в ходе круглого стола в УНИАН сказал заведующий отдела Азиатско-Тихоокеанского региона Института востоковедения им. А. Крымского НАН Украины, президент Украинской ассоциации китаеведов Виктор Киктенко во время круглого стола «социализм с китайской спецификой в новою эпоху: взгляд с Украины».

Он подчеркнул, что на сегодня «для Китая самый главный вызов» – это то, что осуществление его проектов возможно только при условии мира. Киктенко подчеркнул, что «главная стратегия Китая – это мирное развитие страны», но важна и глобальная его роль, предполагающая мир и в стране, с которой возможно стратегическое партнерство. «А та ситуация, которая сегодня сложилась в Украине, и наша потребность мира совершенно четко совпадает с желаниями Китая и с его видением развитий отношений», - добавил он.

Эксперт также напомнил, что министр иностранных дел Китая сказал, что проект «Один пояс один путь» – это новая модель отношений Китая со странами всего мира, где речь идет «о мирном сосуществовании». Киктенко сказал, что «стратегия Китая – уклониться от столкновения и получить влияние».

В свою очередь, директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев сказал, что Украина долгое время позиционировалась руководством Китая как мост между Европой и Азией и как один из ключевых партнеров стран этого пространства, но наша страна в 2014 году «оказалась в состоянии внутреннего конфликта, который очень быстро был глобализирован, в который включились интересы и макроигроков – России, США, Европейского Союза». Он напомнил, что Китай последовательно поддерживает единство Украины.

По словам Ермолаева, события 2014 года в Украине и дальнейших годов стали «своеобразным тормозом такого подхода». Он подчеркнул, что в 2010-2012 годах разрабатывались проекты декларации по стратегическому партнерству между Украиной и Китаем и «мы надеялись, что Украина может быть самым выгодным и благодарным партнером в силу уникального положения, в силу сохраняющейся мощной индустриальной инфраструктурной базы, в силу того, что человеческий капитал Украины – это капитал высокообразованный и востребованный на рынке».

«По факту конфликт сделал Украину, к сожалению, просто наблюдателем бурных инфраструктурных проектов, которые сейчас предлагает Китай в рамках программы «Один пояс один путь», - подчеркнул Ермолаев. При этом добавил, что конфликт поставил в сложное положение и Китай, поскольку для него Россия и Украина –два стратегических партнера.

По его словам, Китаю сложно поддерживать одну из сторон, поэтому он и не разворачивает крупные проекты, «которые могли бы создать новые конфликты интересов и новое напряжение с другими стратегическими партнерами». Ермолаев добавил: «Грубо говоря, Украина поставлена в своеобразную очередь ожидания».

Старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований, советник правления Украинской ассоциации китаеведов Андрей Гончарук подчеркнул, что после 40-летнего подхода, который предполагал, что Китаю нужно быть в тени, сегодня эта страна «готова взять на себя свою часть ответственности за происходящее во всем мире». По его словам, сегодня Китай готов предложить новые подходы.

Журналист–международник, член правления, президент Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль напомнил, что недавно в Конституцию КНР внесена поправка о роли Компартии Китая «и можно сказать, что теперь правление Коммунистической партии Китая узаконено в основном законе страны». По его словам, сейчас в Китае новый этап реформ, которым предусмотрена «перестройка социализма с китайской спецификой для нового время, теперь идет реформа политической системы Китая».

Также в круглом столе приняли участие международный обозреватель, политический аналитик Андрей Бузаров, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра достижения армии, конверсии и разоружения, член правления Украинской ассоциации китаеведов Юрий Пойта.