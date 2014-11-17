В Украине растет количество детей, попадающих в интернатные учреждения – эксперт

Киев. 17 ноября. УНИАН. В Украине растет количество детей, которые попадают в интернатные учреждения.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН руководитель программы «Сиротству - нет» фонда Рината Ахметова Дарья Касьянова.

«Мы констатируем тот факт, что детей в интернатах увеличивается. Есть тенденция: родителей-переселенцев убеждают, что их дети должны быть в интернатных учреждениях. Проблема приобретает другие масштабы, новую актуальность, несмотря на все значительные предыдущие усилия по преодолению сиротства в нашей стране», - отметила Касьянова.

По ее словам, война на Донбассе выявила, что интернатные учреждения не в состоянии защитить детей, обеспечить их безопасность. «Нам приходилось эвакуировать детей и детдомов, интернатов, потому что дети становились заложниками этих сложных обстоятельств. Они первыми попадали под серьезные угрозы», - сообщила Касьянова.

Она отметила, что фонд Ахметова уже много лет работает в направлении преодоления сиротства в Украине: работа в рамках программы фонда «Сиротству - нет» нацелена на то, чтобы дети жили и воспитывались в семье.

«Только в семье ребенок чувствует безопасность и любовь, а в дальнейшем растет способным любить, создавать семью. По данным исследований, украинское общество разделено: 50% считают, что ребенок должен воспитываться в семье, 50% - в детдоме. По нашему мнению, интернат является вредным для ребенка, не удовлетворяет даже базовых потребностей ребенка. Ребенок, выходя из интерната, где ее кормили, одевали, не может адаптироваться к самостоятельной жизни, и очень редко такие люди могут вести нормальную самостоятельную жизнь, создавать семьи, рожать детей», - сказала Касьянова.

Она подчеркнула, что для фонда Ахметова тема преодоления сиротства в Украине будет оставаться очень важной.

«Несмотря на сложные обстоятельства, войну на Донбассе, будет продолжать работу программа «Сиротству - нет». И мы готовы заниматься, в частности реформированием интернатной системы», - подчеркнула Касьянова.

Директор представительства благотворительной организации «Надежда и жилье для детей» Галина Постолюк заметила, что в Украине количество детей, которые воспитываются в интернатах, одна из самое высокое в Европе. «Эта цифра достигает свыше 80 тысяч детей. Свыше 80% этих детей находятся там из-за бедности. Они живут и воспитываются в 700 учреждениях. У нас очень разветвленная система таких учреждений. Система интернатного содержания и семейные формы воспитания детей-сирот существуют параллельно. Реформа этих учреждений сводится к тому, что изменяется лишь вывеска. Для детей, которые учатся в этих школах, ничего не изменилось», - отметила Постолюк.

По ее мнению, само существование этой интернатной системы стимулирует, чтобы там были дети. «Таким образом она борется за выживание. Государственные чиновники оказывают сопротивление таким изменениям. Нет на сегодняшний день единого стратегического видения министерств, которые отвечают за это, – Минздрав, Министерство образования, Минсоцполитики», - сказала Постолюк.

Она сообщила, что 20 ноября, в 25-тую годовщину подписания Конвенции ООН о правах ребенка, состоится презентация социально-культурного проекта «Открываем двери детям».

«Этот проект - попытка художественными средствами привлечь внимание общества к проблеме воспитания детей в интернатах. Мы должны обеспечить равные права всем детям, консолидировать усилия общества ради системных изменений в социальной политике, чтобы ребенок воспитывался в семье, а не в интернате», - подчеркнула Постолюк.