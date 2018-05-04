Представители диаспоры чеченского народа осуждают действия участников конфликта с Найемом, но усматривают в этой ситуации и вину депутата (видео)

Адвокат организации считает, что депутат использует эту ситуацию для «самопиара».

Киев. 4 мая. УНИАН. Представители диаспоры чеченского народа осуждают действия участников конфликта с народным депутатом Украины от «Блока Петра Порошенко» Мустафой Найемом, но усматривают в этой ситуации и вину депутата.

Об этом они сказали на пресс-конференции в УНИАН.

Представитель Всеукраинской общественной организации "Диаспора чеченского народа" Салман Садаев отметил: «Мы осуждаем эти действия, и эти ребята получат то, что они заслужили, - как по закону, так и от своих родственников, от родителей, очень уважаемых людей, кстати, в Украине».

В то же время Садаев удивился поведению Найема, который «всячески старался раздуть этот конфликт». «Мало того, что он начал обострять этот конфликт, провоцировать его, кроме этого, он еще позволил себе словесные оскорбления. Народный депутат Мустафа Найем, афганец по национальности, обвиняет чеченцев, называя чеченцев Украины «чурками», - подчеркнул представитель организации.

Он подчеркнул, что «кто-то хочет этим одним случаем перечеркнуть всю деятельность целой организации и очернить весь чеченский народ Украины». «Я хотел бы обратиться ко всем лицам, заинтересованным в разжигании этого конфликта: прекратите заниматься ксенофобией, прекратите заниматься разжиганием национальных и религиозных конфликтов в нашем обществе», - сказал Садаев.

В свою очередь, представитель "Диаспоры чеченского народа" Баймурза Бакашев выразил мнение, что Найему "не надо было конфликтовать так". "Пропустил бы ту машину», - сказал он и добавил, что «вина есть и той, и этой стороны».

Кроме того, адвокат Олег Ищенко, который представляет интересы ВОО "Диаспора чеченского народа", говоря о происшествии, отметил, что «автомобиль «Мерседес Гелендваген» ехал в левом ряду, но поехал прямо… и действительно, он попытался влезть носом между автомобилем Мустафы Найема и впереди идущим автомобилем».

«Мы понимаем, что ребята поступили не очень хорошо, и мы в этом аспекте не обеляем их. Действительно, это не совсем красиво, это всегда раздражает, но всегда пропускают», - сказал он.

В то же время, добавил Ищенко, Найем «преградил дорогу этому автомобилю, поджал его». «Лично нам непонятно, зачем это сделал Мустафа. Ситуация этого не требовала абсолютно. Ему достаточно было просто проехать прямо и тогда этот автомобиль просто влез бы за ним и продолжил бы свое движение, и ситуация была бы исчерпана», - отметил адвокат.

Ищенко добавил, что ему сложно понять, «на что рассчитывал участник дорожного движения, когда он преградил путь другому автомобилю, при этом вышел из автомобиля выяснить отношения».

По словам адвоката, «Найем начал открывать двери в рядом идущий автомобиль, выяснять отношения, вытаскивать оттуда человека». «Есть такое видео, где именно он выходит из автомобиля, именно он первый подходит к водительской двери автомобиля «Гелендваген», и именно он начинает выяснять отношения, лезет в этот автомобиль», - сказал Ищенко.

Адвокат добавил, что участники конфликта с Найемом «были неправы, приняв участие в этом конфликте, и нанеся человеку телесные повреждения». «Но мы считаем, что, во-первых, человек не должен был провоцировать этот конфликт, создавать его, а во-вторых – создав этот конфликт, нет смысла его в дальнейшем разжигать», - подчеркнул Ищенко.

Кроме того, он добавил, что «если нужно, условно говоря, погасить какой-то ущерб, - пусть нам скажут, мы его с удовольствием погасим». «Если нужно какие-то другие моменты осуществить в отношении потерпевшего, - в этом нет никаких проблем», - сказал адвокат.

В то же время, Ищенко подчеркнул озабоченность тем, что вокруг этой ситуации «нагнетается именно самим народным депутатом истерия, которая никак не способствует установлению истины по делу и не способствует тому, чтобы каким-то образом стороны примирить».

Также комментируя то, что якобы в адрес Найема поступают какие-то угрозы, адвокат назвал их «надуманными». «Мы сами заинтересованы в том, чтобы эти угрозы ни при каких обстоятельствах не поступали. Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был исчерпан», - сказал Ищенко.

Он выразил мнение, что причиной конфликта было не поведение парней на дороге, а то, что Найем преградил им путь и «начал выяснять отношения». «При этом та лексика, которую он использовал (мы можем судить только со слов участников событий), – она не оставляла выбора. В той ситуации, которая была на тот момент, как только человек вышел из машины и попытался преградить дорогу другому автомобилю, - она уже заведомо была конфликтная. И, по большому счету, невозможно было уже по-другому эту ситуацию разрешить», - сказал адвокат.

Кроме того, добавил он, их сторона считает, что эта ситуация используется депутатом для «самопиара и нагнетания истерии».

Также Ищенко сообщил, что у одного из участников конфликта сломан палец. «Мы рассматриваем возможность проведения судебно-медицинской экспертизы», - добавил он.