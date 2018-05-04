Главред «Деньги плюс» анонсирует ребрендинг издания и запуск ряда рейтинговых проектов ТОП 100 (видео)

Издание «Деньги плюс» сменит название и выйдет на рынки Европы.

Киев. 4 мая. УНИАН. Главред бизнес-глянца «Деньги плюс» Эльвира Гаврилова анонсирует ребрендинг издания совместно с рекламной компанией «Amillidius» и запуск ряда рейтинговых проектов ТОП 100 про женщин, детей, мужчин, отели, рестораны и компании Украины.

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН.

«Произойдет ребрендинг всеукраинского издания «Деньги плюс», рекламная компания «Amillidius» будет заниматься нашим ребрендингом, они выведут журнал на международный уровень. Также мы запустим наш совместный рейтинговый проект, он также будут международным», - сказала она.

В свою очередь председатель рекламной компании «Amillidius», которая будет проводить ребрендинг, финансист Богдан Терзи высказал удовлетворение тем, что компания взаимодействует с журналом «Деньги плюс», «потому что основная тематика журнала – это финансы и бизнес, то в чем мы очень неплохо разбираемся».

Терзи отметил, что ребрендинг подразумевает под собой два направления: «первое – это изменение названия. Есть замечательное название «Деньги плюс», но приходится иногда что-то менять и несмотря на то, что этому бренду уже 17 лет, его знают по всей Украине, но мы решили поменять название на finansof.com – так будет называться наш сайт на латинице, а сам проект, который мы будем сейчас запускать, переименуется в finansof».

«У нас в планах выйти в Польшу, юридический момент регистрации этого проекта бренда там начался, следующая страна, в которую мы будем выходить – это Италия, затем выйдем в Португалию», - сказал он, добавив, «то есть, мы наш любимый журнал будем развивать в Европе».

По его словам, в журнале будет немного изменена структура и рубрикация.

«Мы немного изменим структуру и рубрики, которые были в журнале. Он обязательно останется в бизнес-тематике. Мы добавим то, что популярно и то, что сейчас больше всего читают люди – это то, что связано с современными технологиями, второе – это сфера IT. Кроме того, мы добавим рубрику под названием «образование», - сообщил он.

Гаврилова сообщила, что планируется запуск новых рейтингов в рамках проекта ТОП 100.

В частности – это «Гордость и красота Украины. Женщины».

«Идея создать этот проект родилась еще много лет назад, потому что я представляю Украину на международной арене как дизайнер женской одежды и по роду деятельности общаюсь с женщинами, они – это бренд Украины, женщины меня вдохновили на создание этого проекта», - рассказала она.

По словам Гавриловой, редакционный совет издания составит рейтинг женщин Украины, которые «прославляют нашу страну на сегодняшний день в мировом сообществе».

Также она добавила, что следующими рейтинговыми проектами станут: «Будущее Украины. Дети», «Гордость Украины. Мужчины», «Лучшие отели Украины», «Лучшие рестораны Украины», «Основа экономики Украины. Компании».

В пресс-конференции УНИАН также приняла участие один из спонсоров указанных проектов - директор Центра биржевых технологий Юлия Полищук.