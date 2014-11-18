Военные действия на востоке Украины не являются оправданием для промедления с фундаментальными преобразованиями в экономике страны - AYA Capital

Киев. 18 ноября. УНИАН. Военные действия на востоке Украины не являются оправданием для промедления с фундаментальными преобразованиями в экономике страны, и нам не удаться победить врага без правильной стратегии действий внутри страны.

Такое мнение высказал генеральный директор инвестиционной компании AYA Capital, директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на пресс-конференции в УНИАН.

«Война, которая происходит в Украине, будем называть вещи своими именами, не является оправданием, чтобы не проводить реформы. Стратегия наших действий на мирном фронте может быть даже более важной, чем военная стратегия. Нам, к сожалению, не удастся победить нашего врага, в данном случае, Россию, и создать цветущую независимую Украину, без действительно правильной стратегии реформ, правильной стратеги действий внутри страны. Людям, которые идут рисковать своими жизнями ради Украины, нужно понимать, за что они борются», - сказал он.

Витренко подчеркнул, что преобразования в стране происходят, но по его словам, нужны более радикальные шаги. «Реформы есть и они значительные. Другое дело, что они не достаточны для того, чтобы изменить систему. Чтобы изменить систему, и чтобы украинцы действительно почувствовали улучшение жизни, реформы должны быть более эффективными и фундаментальными. По аналогии с медициной: у нас очень серьезная болезнь, и нам нужно хирургическое вмешательство», - добавил он.

В ходе пресс-конференции Витренко представил «Стратегию экономических реформ», разработанную компанией AYA Capital. В рамках этой стратегии эксперты компании, в частности, предложили провести публичное размещение акций ряда крупнейших госкомпаний, существенно повысить рентные платежи за пользование природными ресурсами, безотлагательно ввести накопительную систему пенсионного страхования, построить эффективный внутренний рынок капитала. Также эксперты предложили свое видение реформирования банковского сектора, правовой и судебной системы.

Представляя стратегию, Витренко подчеркнул, что правительству нужно решиться на непопулярные реформы, понимая, что до конца пояснить их суть населению достаточно сложно. По его оценкам, для проведения преобразований понадобится всего 6 месяцев, в то время как первые результаты предпринятых шагов в этот период население может не ощутить.

«В отношении сроков, необходимых для проведения преобразований, мне кажется, что шесть месяцев для проведения реальных, фундаментальных, радикальных реформ достаточно. По крайней мере, чтобы их провести. А дальше, почувствует ли население эффект, во многом зависит от социальных факторов. Если начнется несправедливость, люди это увидят. Если правительство будет делать даже радикальные фундаментальные реформы, а люди будут понимать, что это справедливо, они это воспримут», - пояснил Витренко.

Присутствующий на пресс-конференции старший экономический стратег компании AYA Capital Павел Ильяшенко отметил, что Украина является одной из самых бедных среди развивающихся стран, поскольку не использовала возможности последних двадцати, уникальных для роста, лет. «В 2008 году, когда прежний график жизни мировой экономики прервался, было понятно, что он заканчивается. Но мы пережили 2008-2010 годы. Не воспользовались возможностями для проведения реформ в 2012-2013 годы. И когда экономический рост за рубежом в важных для нашей экономики секторах заканчивается, мы оказываемся перед тем, что дисбалансы накоплены, долгов много, социальное обеспечение высокое, а экономического роста нет», - сказал он.

По словам Ильяшенко, колоссальная проблема Украины – не доведение реформ до конца. «Не верьте, когда говорят, что у нас были реформы. Эти реформы начинались, но они никогда не были полными… Быстрый рост в Украине за счет роста экспорта уже не возможен, уже нет этой точки роста экспортного спроса. Это первый момент. Второй момент - не нужно рассчитывать, что сейчас придут инвесторы и дадут деньги, этого тоже не будет. Потому что с 2008 года инвесторы стали избирательными, дифференциал экономического роста между развитыми и развивающимися странами очень сильно сократился, а это значит, что за инвестиции нужно конкурировать не только с развивающимися, но и с развитыми странами. И главное – проблема с государственными расходами», - добавил он.

Руководитель отдела исследований компании AYA Capital Александр Веденеев отметил, что возврат к экономическому росту и урегулирование дисбалансов возможны при построении эффективного рынка капитала. «Базовые принципы модели эффективного рынка капитала – доверие и свободная конкуренция. Чтобы эти принципы работали, нужно, чтобы роль государства в экономике изменилась. Государство должно выполнять только три функции – обеспечение прозрачности рынка, поддержка целостности и обеспечение защиты прав собственности. Что мы видим сейчас? В экономике государство поддается губительной самоуверенности, когда вручную определяются точки роста, стратегически важные отрасли», - сказал он.

В то же время, эксперт отметил, что развитие модели рынка капитала не исключает одновременное развитие для экспортоориентированных отраслей экономики. «Мы считаем, что на сегодня развитие рынка капитала востребовано. И не нужно воспринимать это только как развитие фондового рынка, а как модель эффективного распределения ресурсов в экономике. Тогда наши ограниченные ресурсы будут эффективно использоваться», - подчеркнул Веденеев.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля на фоне наиболее массовых гражданских противостояний за всю историю Украины парламент конституционным большинством принял постановление о самоустранении президента Януковича от выполнения конституционных обязанностей. По итогам внеочередных выборов 25 мая Президентом Украины был избран Петр Порошенко.

С апреля текущего года Украина ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию против пророссийских боевиков, активизировавшихся на фоне демократических преобразований в стране. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов, однако ряд населенных пунктов остаются неподконтрольными украинским властям.

26 октября в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду, результаты которых кардинально изменили расстановку политических сил в парламенте. В частности, по данным Центральной избирательной комиссии, в парламент проходят партии «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко», «Самопомич», «Оппозиционный блок», Радикальная партия, «Батькивщина». В настоящее время ведутся переговоры между партиями-лидера.

Фото новости по пресс-конференции : http://photo.unian.net/rus/themes/52652