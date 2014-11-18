Участники АТО создали общественную организацию «ВПО «Справедливость»

Киев. 18 ноября. УНИАН. Участники АТО создали общественную организацию «Военно-патриотическое объединение «Справедливость».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель этой организации Тарас Костанчук.

Он подчеркнул, что в ряды этой организации могут вступать не только те участники АТО, которые непосредственно с оружием воюют на востоке, но и все другие, кто имеет отношение к АТО: «В нашу организацию входят участники боевых действий в зоне АТО. Это военнослужащие, добровольцы, активисты, волонтеры, представители общественности и предприниматели».

Также Констанчук добавил, что на сегодняшний день организация насчитывает уже около 2 тысяч членов. По его словам, целью этой общественной организации является контроль за деятельностью всех ветвей власти: «Мы вернулись с передовой, а о нас уже забыли. Нужно неделями бегать выпрашивать какие-то бумажки, уговаривать, чтобы тебе поставили печать, что ты был в зоне АТО».

Кроме того, Костанчук отметил, что заявления власть предержащих о том, что любые акции протеста участников АТО выгодны России и ослабляют власть в Киеве, в случае необходимости не остановят тех, кто воевал на востоке, от протестных акций в Киеве. «Вроде бы некоторые лица во власти изменились, вроде бы к власти пришли те, кто был на Майдане, но на Майдане мы также слышали те же слова о провокациях, о том, что не нужно идти в наступление. Поэтому мы не будем слушать такие замечания власти. Пусть говорят, что хотят. Они пришли к власти благодаря нам. И мы привели к власти этих людей. И потому они не могут нам теперь рассказывать, что мы что-то там делаем кому-то на руку. Мы не глупее их и не предпримем ошибочных шагов, и не сделаем на руку нашему внешнему врагу, даже если враг попытается нас использовать», - сказал Костанчук.