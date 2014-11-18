Участники АТО считают абсурдным заявление Чалого о том, что удар по российской военной технике спровоцирует РФ на масштабную войну

Киев. 18 ноября. УНИАН. Участники антитеррористической операции называют абсурдным заявление заместителя главы Администрации президента Валерия Чалого о том, что удар по российской военной технике в зоне АТО спровоцирует Россию на масштабное вторжение в Украину.

Об этом бойцы заявили на пресс-конференции в УНИАН.

«Я понимаю, что Чалому приказали это сказать. Но мы, обсуждая его сообщение, просто за голову хватались. Это настолько абсурдное заявление, что не лезет ни в какие ворота: мы не будем уничтожать вражескую технику, потому что мы боимся, что на нас тогда еще больше полезет техники. И возникает подозрение, что политики уже о чем-то договорились, а нам говорят бояться, что Россия на нас нападет с самолетами. Это непрофессиональное, провокационное заявление», - сказал командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Тарас Констанчук.

В свою очередь, командир подразделения, участник АТО Сергей Ружицкий подчеркнул, что такие заявления граничат с предательством и деморализуют бойцов.

"Это нас не только расхолаживает, а просто осаждает. И без того сегодня на востоке наши враги навязывают нам тактики и стратегии, поскольку у нас якобы перемирие. И создается впечатление, что действительно уже договорились, но еще не знают, как сообщить об этом обществу", - сказал Ружицкий.

Напомним, что вчера в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый заявил, что нанесение удара Украиной по колоннам военной техники РФ на востоке приведет к развязыванию полномасштабной войны с РФ.

"Наша задача - избежать полномасштабной войны в центре Европы. Нанесение такого удара (по колоннам российской военной техники) - это начало войны с применением авиации, вы же понимаете, дальше тогда пойдет обострение, и тогда это будет другая история", - сказал Чалый.

В случае такого обострения ситуации, по мнению Чалого, Украина потеряла бы поддержку европейских партнеров.