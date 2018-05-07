Эксперты надеются на рассмотрение в ВР на следующей пленарной неделе законопроекта о запрете реализации электронных сигарет несовершеннолетним (фото, видео)

Законопроект поддерживают представители Украинского центра контроля над табаком, Центра общественного здоровья Минздрава Украины и Бюро ВОЗ в Украине.

Киев. 7 мая. УНИАН. Внефракционный народный депутат Украины Анна Гопко надеется на рассмотрение в Верховной Раде Украины на следующей пленарной неделе (14-18 мая) законопроекта о запрете реализации электронных сигарет несовершеннолетним.

Об этом она сказала на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Как отметил руководитель Украинского центра контроля над табаком ОО "Жизнь", член Совета РПР Андрей Скипальский, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала данные, свидетельствующие о том, что каждый пятый украинский подросток является курильщиком и потребителем электронных систем доставки никотина. «18,4% детей школьного возраста отметили, что они употребляют электронные сигареты», - сообщил он.

Скипальский высказал мнение, что причиной такого распространения и «бесконтрольного употребления» электронных сигарет является «отсутствие любого регулирования со стороны государства».

«Есть также недостаток информации из официальных источников безопасности или опасности употребления электронных сигарет; распространение мифов об эффективности применения электронных сигарет как средства отказа от курения при условии, что отсутствует какое-либо регулирование», - сказал представитель Центра контроля над табаком.

Он также отметил «отсутствие политической воли парламента» принять изменения в законодательство, которые бы обезопасили детей от использования электронных сигарет.

Скипальский, в частности, отметил, что производители, импортеры и продавцы жидкостей для электронных сигарет не придерживаются единых правил и осуществляют их маркировку по своему усмотрению; на контейнерах не содержится правил обращения с химической жидкостью и инструкции действий в случае отравления. Среди прочего, подчеркнул он, на рынке присутствуют контейнеры с жидкостями, содержащими смертельные дозы никотина как для детей, так и для взрослых.

В свою очередь, заместитель генерального директора по надзору за неинфекционными болезнями Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владислав Збанацкий подчеркнул, что никотиновая зависимость может вызвать расстройства в развитии нервной системы подростков. Кроме того, это может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний легких.

«Вещества, являющиеся дополнительными в содержании контейнеров, которыми заправляются электронные сигареты, также влияют отрицательно. Те металлы, которые испаряются из нагревателя электронной сигареты, негативно влияют, потом могут вызвать и онкологические заболевания», - подчеркнул он.

Збанацкий отметил, что он лично и Центр общественного здоровья поддерживают необходимость рассмотрения в парламенте проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об охране здоровья населения от вредного воздействия табака (№2820). «И наконец запретить реализацию этих электронных средств доставки никотина детям, лицам до 18 лет», - сказал он.

Кроме того, один из авторов законопроекта, внефракционный народный депутат Украины Гопко выразила надежду, что на следующей пленарной неделе этот законопроект будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал ВР.

Комментируя положения законопроекта, депутат отметила, что должно быть установлено регулирование на уровне государства того, чтобы электронные сигареты, их содержание, продажа и маркетинг отвечали практикам Европейского Союза. «Сейчас мы имеем абсолютную бесконтрольность, когда подростки могут в любом супермаркете или переходе приобрести электронные сигареты, различные вкусовые добавки к ним», - отметила парламентарий.

Так, отметила Гопко, законопроектом вводится определение электронной сигареты. Среди прочего, вводится «определенный запрет» относительно рекламы, стимулирования продаж электронных сигарет.

Специалист по неинфекционным заболеваниям Бюро ВОЗ в Украине Наталия Король подчеркнула, что основной рекомендации Рамочной конвенции ВОЗ является введение эффективного регулирования рынка электронных сигарет. «Прежде всего, приоритетом является приостановить эпидемию подросткового использования электронных сигарет», - сказала она и добавила, что также поддерживает законопроект №2820.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/79554