Эксперты обеспокоены, что депутаты и чиновники все чаще используют субвенции в предвыборных целях (видео)

В Общественной сети «ОПОРА» подчеркивают, что депутаты вводят в заблуждение избирателей, используя выделение госсубвенций в регионах как собственное персональное достижение.

Киев. 7 мая. УНИАН. Эксперты обеспокоены тем, что распределение госсубвенций на местах происходит неравномерно, что может быть использовано в рамках агитационной кампании на выборах 2019 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказали эксперты Гражданской сети «ОПОРА», представляя исследование, касающееся распределения государственных субвенций на осуществление мероприятий на социально-экономическое развитие отдельных территорий между одномандатными избирательными округами в Украине.

Как отметила председатель правления сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская, перед приближением избирательного периода в Украине в 2019 году эксперты организации пытаются оценить текущие тренды и определить, насколько средства из государственного бюджета в виде субвенций могут быть использованы в агитационных кампаниях. Речь идет о действующих народных депутатах Верховной Рады, избранных в мажоритарных округах, которые «в первую очередь занимались лоббированием выделения этих ресурсов».

В исследовании эксперты отметили, что анализ данных по 2017-й год свидетельствует о наличии политических факторов в процессе администрирования госсубвенций. Так, показатели использования денежной помощи правительства для развития отдельных территорий демонстрируют большие возможности влиятельных депутатов-мажоритарщиков получать значительные средства для решения проблем собственных избирательных округов. Эксперты констатируют, что «наличие политических мотивов при распределении государственных средств актуализирует проблему теневого лоббизма, конфликта интересов и возможных коррупционных проявлений».

«В 2018 году мы планируем начать заблаговременно, до старта избирательной кампании президентских и парламентских выборов, отслеживать то, как эти средства государственного бюджета будут реализованы уже в ходе агитационных мероприятий и юридической официальной избирательной кампании», - сказала Айвазовская.

Она напомнила, что субвенции - это форма реализации поддержки со стороны правительства и госбюджета программ местного развития, и в частности в медицинской и образовательной области, на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад, на погашение разницы между фактической стоимостью коммунальных услуг, которые поставляются населению, на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности, на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий.

При этом, эксперты проанализировали субвенции, которые касаются устойчивого социально-экономического развития.

«По сравнению с 2016 годом почти вдвое увеличилось количество ресурсов, выделенных на эти программы. В частности, в прошлом году это было 2 млрд 453 млн грн. Сейчас - это 5 млрд 252 млн грн, которые уже практически в полной мере реализованы за предыдущий год. Также выросло почти в четыре раза количество субвенций, то есть количество программ и мероприятий, которые были профинансированы за счет правительства. Но мы можем отметить, что стоимость, вес одной субвенции уменьшился с 660 тыс. грн до 440 тыс.», - рассказала председатель правления сети «ОПОРА».

Также Айвазовская подчеркнула, что «на 36% уменьшилась сумма субвенций, и тем не менее, увеличилось общее их количество».

«Если в 2016 году всего 13% от всех субвенций расходовались в сумме менее 50 тыс. грн, то таких сегодня есть почти четверть всего бюджета», - добавила она.

Эксперт объяснила, что указанные цифры свидетельствуют о том, что речь идет о главной задаче этих целевых программ, а именно об устойчивом социально-экономическом развитии.

«Увеличивается количество малобюджетных мероприятий, реализуемых в рамках определенных одномандатных мажоритарных округов, и имеют признаки - в соответствии с публичными заявлениями должностных служебных лиц, в том числе и с участием кандидатов-мажоритарщиков - как их персональное достижение или их материальная инвестиция в этот округ, вводит в перспективе в заблуждение избирателей и не ставит в равные условия всех потенциальных субъектов избирательного процесса», - подчеркнула Айвазовская.

«Если раньше в большинстве своем суммы субвенций были значительными, и они тратились, к примеру, на инфраструктурные объекты, дороги, капитальные ремонты школ и медицинских учреждений и т.д., то сегодня мы видим, к сожалению, очень незначительные стоимости тех или иных мероприятий, которые реализуются в рамках публичной активности с участием народных депутатов, и ни о каком устойчивом экономическом и социальном развитии говорить не приходится», - заявила председатель правления сети «ОПОРА».

Она рассказала об обращении в сентябре 2016 года более 50 народных депутатов к руководству правительства Украины по поводу бюджетных ресурсов для субвенций на 2017 год с призывом увеличить сумму этих инвестиций и расходов.

«С одной стороны, нет ничего плохого в том, что правительство поддерживает те или иные программы на местах, наоборот. Это свидетельствует о способности государства поддерживать необходимые меры в тех или иных регионах, но нас беспокоит в первую очередь то, что сумма этих средств является неравнозначной, и если взять для сравнения области как-то Ивано-Франковскую и Тернопольскую, которые по размерам и численности населения достаточно близки, а расходы на субвенции в 2016 году отличались в 5,5 раза в пользу Ивано-Франковской области, а в 2017 году в три раза, то хотелось бы видеть большую прозрачность что касается того, на каких основаниях, на каких условиях, относительно которых объектов должны выделяться эти ресурсы, чтобы они опять же, не были использованы в манипулятивный способ в ходе избирательной кампании, как это было, к сожалению, в 2012 году в серьезных масштабах», - подчеркнула Айвазовская.

В исследовании подчеркивается, что электоральные манипуляции с бюджетными программами и государственными закупками - это традиционный инструментарий недобросовестных чиновников и кандидатов на выборах в Украине.

Эксперты отмечают, что «бюджетный административный ресурс, который состоит в использовании бюджетных средств и средств в интересах отдельных партий и кандидатов, относится к самым опасным нарушениям стандартов избирательного процесса».

В частности, «злоупотребление таким видом административного ресурса нередко происходит без нарушений формально установленных требований законодательства, но несет разрушительные последствия для конкурентности выборов». В исследовании подчеркивается, что «политики манипулируют заинтересованностью избирателей и территориальных громад получить надлежащий уровень финансирования локальных проектов, избегая публичной ответственности за де-факто ведение предвыборной кампании средствами налогоплательщиков и бюджета».

Айвазовская сказала, что, сравнивая уровень субвенций в 2016 и 2017 годах, одни и те же области больше всего получают этих субвенций.

«В 2016 году в топ-пятерку областей вошли Харьковская, Винницкая, Одесская, Львовская и Киевская область. Сейчас мы наблюдаем ту же тенденцию, но Одесская и Винницкая остаются, вместо этого Киевская несколько опустилась вниз», - добавила она.

«В то же время мы отслеживаем регионы, которые традиционно недофинансированы и достаточно критически, и в 2016, и в 2017 году на подобные программы, и это отчасти коррелирует с теми мажоритарщиками, которые принадлежат к большинству или меньшинству в действующей конфигурации парламента, к примеру, всё те же Тернопольская, Херсонская, Луганская область, которая на последнем месте среди профинансированных программ за счет субвенций из государственного бюджета», - заявила Айвазовская.

По словам аналитика сети «ОПОРА» Андрея Савчука, в Черкасскую область было направлено более тысячи субвенций, а в соседнюю Кировоградскую область, которая имеет похожую территорию и количество депутатов-мажоритарщиков, было направлено в пять раз меньше субвенций.

«Мы точно не знаем, почему так происходит, но так или иначе это может быть связано с определенной активностью депутатов-мажоритарщиков, которые таким образом за счет уменьшения общей суммы одной субвенции могут бороться за симпатии избирателей», - сказал Савчук и добавил, что такое распределение субвенций по регионам неравномерно.

«Мы анализировали распределение так же фракционной, в соответствии с географической привязкой того или иного субъекта к определенному округу. Здесь можем наблюдать, традиционно наибольшее количество средств в округа фракции «Блока Петра Порошенко». В принципе, это закономерно, у них 72 округа - это высокий процент от общего количества округов», - отметил Савчук.

В исследовании говорится, что в 2016 году в округа депутатов от «БПП» было направлено 1 млрд 62 млн грн и 1837 субвенций, а в 2017 году - 1 млрд 967 млн грн и 5718 субвенций соответственно. Вместе с тем, в 2,5 раза меньше средств в 2017 году получили члены фракции «Народного фронта» и депутаты из группы «Партия «Видродження» - 798 млн и 750 млн соответственно. При этом 18 мажоритарщиков «Народного фронта» получили 1703 субвенции, а в 24 округах народных депутатов из группы «Видродження» было профинансировано 1539 объектов (мероприятий).

В свою очередь, 43 внефракционных мажоритарщика получили 628 млн грн субвенций, тогда как всего в 19 округов представителей депутатской группы «Воля народа» поступило несколько меньше средств на общую сумму 503 млн грн.

Эксперты отмечают, что «статистические данные распределения средств между округами свидетельствуют об определенных преференциях в получении средств теми мажоритарщиками, которые в Верховной Раде являются члены «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», а также депутатских групп «Воля народа» и «Партия «Видродження», которые формально не входят в парламентское большинство, но довольно часто голосуют в унисон с фракциями коалиции».

Айвазовская подчеркнула, что «к сожалению, внешнее и публичное позиционирование реализации этих программ или тех или иных мероприятий свидетельствует о подготовке их использования в рамках агитационной предвыборной кампании в 2019 году, которая де-факто уже стартовала, и активность депутатов на местах значительно возросла по сравнению с предыдущими годами».

«Опять же, народные депутаты имеют определенные функции, в частности, как Верховная Рада Украины законодательную и контролирующую, но сегодня основная активность осуществляется в округах и не совсем в той форме, которая была бы наиболее подходящей для народных депутатов в соответствии с их представительским мандатом», - подытожила Айвазовская.