Если бы выборы президента состоялись в середине апреля, то больше всего голосов получила бы Тимошенко - КМИС

Далее, согласно опросу, в этом списке идут Гриценко, Ляшко, Порошенко, Зеленский и Вакарчук.

Киев. 7 мая. УНИАН. Если бы выборы президента Украины состоялись в середине апреля этого года, то больше всего голосов - 16,1% получила бы лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в УНИАН результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, результаты выборов в значительной мере зависят от того, кто будет в них участвовать.

«Пока состав участников неизвестен, поэтому каждый список - это, скорее, моделирование ситуации. И надо понимать, что рейтинги, полученные с таким списком, они характерны именно для этого списка. Изъятие или добавление любого кандидата может существенно менять расклад сил, так как это влияет на то, как люди определяют, за кого им голосовать», - объяснил он.

Так, согласно результатам опроса, из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет 8% проголосовали бы за Тимошенко, 6,3% - за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, 6,1% - за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко , 6% - за президента Украины Петра Порошенко, 5,4% - за лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, 4,8% - за лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, 4,4% - за лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича, 4,3% - за сопредседателя «Оппозиционного блока»Юрия Бойко, 1,7% - за лидера «Объединения «Самопомич», городского голову Львова Андрея Садового, 1,4% - за внефракционного депутата, командира «Украинской добровольческой армии» Дмитрия Яроша, 0,9% - за внефракционного депутата, лидера «Гражданского движения «Волна» Виктора Чумака, 0,4% - за внефракционного депутата, лидера партии «Национальный корпус» Андрея Белецкого.

При этом, 5,7% заявили, что вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень; 14% решили не принимать участие в голосовании; 29,3% не определились, за кого голосовать; 1,4% - отказались отвечать на вопросы.

Отмечается, что из этих кандидатов больше чем у других, учитывая статистическую погрешность, у Тимошенко. Следующие пять кандидатов (от Гриценко до Вакарчука) имеют поддержку, которая отличается практически в рамках погрешности, то есть эти кандидаты скорее «делят» второе место, и все они могут претендовать на выход во второй тур.

В то же время, как свидетельствуют результаты опроса, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (именно эти показатели близки к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине апреля), то в первом туре больше голосов, чем другие кандидаты (среди кандидатов в списке , переданных респонденту), получила бы Тимошенко - это 16,1% среди тех, кто собирается голосовать и уже определился с выбором понравившегося кандидата.

Дальше за Тимошенко в этом списке идут Гриценко (12,7%), Ляшко, Порошенко (по 12,2%), Зеленский (10,8%) и Вакарчук (9,6%).

Социологи при этом отмечают, что разница в поддержке этих кандидатов (кроме Тимошенко) - практически в пределах погрешности, то есть они скорее «делят» второе место. Также 8,8% получил бы Рабинович, а 8,6% - Бойко. Кроме того, 3,3% получил бы Садовый, 2,9% - Ярош, 1,9% - Чумак и 0,9% - Белецкий.

Кроме того, респондентам в ходе опроса предлагались 22 пары возможных участников второго тура выборов президента. Согласно этим результатам, Порошенко набирает меньше голосов, чем конкуренты.

«В случае пары с Юлией Тимошенко или Анатолием Гриценко, он набирает вдвое меньше голосов, чем его конкуренты», - отметил Грушецкий.

*** С 5 по 19 апреля 2018 года Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу клиента провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, проживающие в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.