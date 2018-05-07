Если бы выборы в ВР состоялись в середине апреля, то больше всего голосов получили бы «Батькивщина», «Гражданская позиция» и Радикальная партия - опрос

Далее идут «БПП», «За жизнь», «Оппозиционный блок», «Блок Святослава Вакарчука» и «Слуга народа».

Киев. 7 мая. УНИАН. Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в середине апреля этого года, то больше всего голосов получили бы ВО «Батькивщина», «Гражданская позиция» и Радикальная партия Олега Ляшко.

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в УНИАН результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, если бы парламентские выборы проходили в середине апреля, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет 8,5% проголосовали бы за «Батькивщину», 6,8% - за «Гражданскую позицию», 6,7% - за Радикальная партия Олега Ляшко, 5,8% - «блок Петра Порошенко», 5,5% - «За жизнь», 5,5% - за «Оппозиционный блок», 5,1% - за «блок Святослава Вакарчука» (условное название в рамках моделирования ситуации), 5% - за «Слуга народа».

Кроме того, 2,1% - за «Объединение «Самопомич», 1,4% - за «Всеукраинское объединение «Свобода», 1,4% - за Аграрную партию, 1% - за «Движение новых сил» за другие партии – в общей сложности 4,3%.

В то же время 4,1% респондентов вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень; 12,3% решили не принимать участие в голосовании; 23,1% не определились, за кого голосовать; 1,3% отказались отвечать на вопросы.

Отмечается, что из этих партий поддержку большую, чем другие, учитывая статистическую погрешность, имеет «Батькивщина». Следующие семь партий имеют поддержку, которая отличается практически в рамках погрешности, то есть эти политические силы скорее разделяют второе место.

«То есть, в парламенте у нас в таком раскладе было бы 8 политических сил, каждая из которых имеет примерно одинаковую поддержку. Поэтому можете судить о пёстрости парламента, который был бы избран в таких обстоятельствах», - сказал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

В то же время, если рассчитать проценты относительно тех, кто определился (именно эти показатели ближе всего к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине апреля), то 14,4% проголосовали бы за «Батькивщину», 11,5% - за «Гражданскую позицию», 11,4% - за радикальную партию, 9,9% - за «БПП», 9,3% - за «За жизнь», 9,3% - за «Оппозиционный блок», 8,6% - за «Блок Святослава Вакарчука», 8,4% - за «Слуга народа».

Также 3,6% проголосовали бы за «Самопомич», 2,4% - за «Свободу», 2,4% - за Аграрную партию, 1,7% - за «Движение новых сил», а за другие партии - всего 7,3%.

***Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения с 5 по 19 апреля 2018 года. Методом личного интервью опрошены 2004 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма и оккупированного Донбасса) по четырехступенчатой стохастической выборке, которая является репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.