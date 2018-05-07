К Зеленскому и Вакарчуку украинцы относятся лучше, чем к известным политикам - опрос

По мнению социологов, в Украине существует отчетливое обобщенное негативное отношение к человеку-политику.

Киев. 7 мая. УНИАН. К шоумену Владимиру Зеленскому и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука украинцы относятся лучше, чем к известным политикам.

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в УНИАН результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Респондентам в ходе интервью предлагался список из 27 общественно-политических деятелей. Участники опроса отвечали, знаю тили не знают этого деятеля, и если знают, то как относятся к нему: положительно, нейтрально, негативно.

«Наилучшее отношение наблюдается в случае двух деятелей, внесение которых в список общественно-политических является довольно условным. Это Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук. Около 40% к ним относятся положительно, почти столько же людей - нейтрально. И всего 11-12% - отрицательно. Среди всех деятелей это лучший результат», - сказал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Он отметил, что в Украине существует отчетливое обобщенное негативное отношение к человеку-политику. «В случае, если Вакарчук или Зеленский активно приобщатся к политической деятельности, то ситуация изменится и вряд ли в сторону улучшения отношения, а скорее, в сторону усреднения с другими топ-деятелями», - сказал Грушецкий.

Так, к Зеленскому положительно относятся 40%, к Вакарчуку - 37,6%, к лидеру партии «Гражданская позиция» Анатолию Гриценко - 24%, к лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко - 16,7%, к лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко - 16,1%, к сопредседателю «Оппозиционного блока» Юрию Бойко - 14,7%, к лидеру партии «За жизнь» Вадиму Рабиновичу - 13,6%, к лидеру «Самопомочи», мэру Львова Андрею Садовому - 13,3%, к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману - 12,7%.

По данным исследования, к президенту Украины Петру Порошенко положительно относятся 10,3%, к генеральному прокурору Юрию Луценко - 6,1%, к секретарю СНБО Александру Турчинову - 4,9%, к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому - 4,5%, к директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику - 2,8%, к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну - 1,3%.

Опрос проводился с 5 по 19 апреля. Методом личного интервью опрошены 2004 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма) по четырёхступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.