В Киеве в течение недели будут проходить культурные мероприятия к 70-летию создания Государства Израиль

Уже открылась выставка известных художников из Украины и Израиля, а 13 мая состоится День еврейской красоты.

Киев. 7 мая. УНИАН. В Киеве в течение этой недели будут проходить культурные мероприятия, посвященные 70-й годовщине создания Государства Израиль.

Как передает корреспондент УНИАН, о программе мероприятий на пресс-конференции в УНИАН сообщили основательница бренда "JAMH" Jewish Art Modern Hub Иванна Едгарова и почетный президент Киевской городской еврейской общины Анатолий Шенгайт.

В частности, они сообщили о двух мероприятиях: это - художественная выставка в Музее-мастерской Ивана Кавалеридзе на Андреевском спуске, на которой впервые будут представлены около 100 работ известных художников из Украины и Израиля - гобелены, авторские куклы и эксклюзивные украшения; и День еврейской красоты (Jewish Beauty Day), в рамках которого состоится показ мод популярных еврейских дизайнеров, благотворительный аукцион предметов искусства, а также концертная программа.

По словам Едгаровой, художественная выставка в Музее Кавалеридзе открылась вчера и продлится до 12 мая включительно.

На ней собраны уникальные шедевры, созданные художниками, которые определяют себя как еврейские, так и нееврейские, но работающие в направлении современного еврейского искусства.

«Нам очень помогал Институт стратегических исследований им.Голды Меир, киевская община традиционного иудаизма «Масорет», помогал международный благотворительный фонд «Еврейский Хэсэд "Бнэй Азриэль», а также многие другие, которые лично проявили заинтересованность и помогли - кто словом, кто делом. Открытие выставки состоялось под патронатом Киевской городской еврейской общины», - отметила Едгарова.

Шенгайт сообщил, что День еврейской красоты состоится 13 мая на столичном Подоле по адресу ул. Сагайдачного, 41.

На мероприятии много внимания будет уделено молодым художникам-дизайнерам, которые создают коллекции, сочетающие украинскую культуру и традиции, классику и элементы еврейской культуры.

«Это очень важно не только с общественной точки зрения, но и культурной. И это очень красиво выглядит», - отметила Едгарова.

При этом организаторы мероприятия планируют также создать атмосферу, которая продемонстрирует многогранность еврейской культуры.

Едгарова также отметила, что одной из целей этого мероприятия является благотворительность.

В то же время координатор Украинско-Израильского Института стратегических исследований им.Голды Меир Татьяна Грабан сообщила, что для гостей мероприятия будут разыграны призы, предоставленные спонсорами и Институтом.

Как отметил почетный президент Киевской городской еврейской общины Шенгайт, в Киеве запланированы и другие культурные мероприятия, приуроченные к 70-й годовщине Государства Израиль. Так, на Контрактовой площади 12 и 13 мая состоится Международный фестиваль современной клезмерской музыки «Kyiv Klezmer Fest». Концерты будут проходить под открытым небом и вход на них будет бесплатным.

Кроме того, до 14 мая на разных локациях в Киеве будут проходить вечеринки, выставки, лекции и мастер-классы, посвященные клезмерской музыке и еврейской культуре. В частности, 10 мая в галерее «Дукат» состоится творческий вечер режиссера-аниматора Елены Касавиной, во время которого можно будет посмотреть ее фильмы: «Представьте себе», «Две недолгих сказки», «Буква ґимел» и «Боб майсес» (Бабушкины сказки).

В Малой опере 12 мая вечером состоится «Клезмер джем», а утром для желающих будут проведены экскурсии по еврейскому Подолу.

О мероприятиях более подробно можно узнать на странице International Festival of Contemporary Klezmer Music в Facebook.