Американский инвестор просит президента Украины содействовать в расследовании мошенничества на фондовом рынке

Киев. 19 ноября. УНИАН. Глава международной инвестиционной компании Foyil Capital Limited Дориан Фойл обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой посодействовать в расследовании незаконного присвоения мошенниками активов компании.

«Мы просим президента защитить интересы иностранных инвесторов в Украине и взять дело под личный контроль. Просим поручить Генеральной прокуратуре Украины немедленно проверить законность решения Подольской районной прокуратуры и возобновить наше расследование по делу о хищении активов. Поручить СБУ проверить законность действий должностных лиц, которые могут быть звеном в мошеннической схеме на фондовом рынке Украины», - сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава Foyil Capital Limited.

Рассказывая о сути дела, Фойл отметил, что в июле текущего года он продал Александру Смалию и опосредованно Сергею Голубицкому свою компанию Foyil Securities New Europe, являющуюся лицензированным украинским брокером. В дальнейшем проданная компания по условиям соглашения была переименована в Uр Securities. Тем не мене, Фойл продолжил обслуживать счета в ценных бумагах компании Foyil Capital Limited в проданном торговце.

По словам иностранного инвестора, новые владельцы компании незаконным путем присвоили дивиденды Foyil Capital Limited на сумму почти 770 тыс. грн. Кроме того, мошенники вывели из компании все активы в ценных бумагах, приблизительная стоимость которых составляет более 1 млн долл.

«Этот случай финансового терроризма угрожает не только моим инвесторам, но также другим 300 украинским инвесторам», - заявил он.

В связи с этим Фойл обратился в суд и вскоре на данное имущество был наложен арест с целью недопущения его перепродажи. Однако позже прокуратура Подольского района Киева закрыла уголовное производство по данному делу.

«Пока проводилось следствие, на моих сотрудников, которые являются пострадавшей стороной, постоянно оказывалось давление со стороны прокурора прокуратуры Подольского района Киева Никиты Ильина. В конечном итоге 28 октября этого года он подписывает постановление о закрытии уголовного производства, не увидев в краже ценных бумаг и средств клиентов состава преступления. Все наши попытки восстановить рассмотрение дела не дали результата», - сказал Фойл.

Он отметил, что собственник компании UP Securities Александр Смалий снял себя с должности руководителя компании, назначив на это место Александра Тарасова, который ранее был осужден на 4 года за воровство. После закрытия уголовного производства и «размораживания» активов Тарасов перечислил украденные ценные бумаги на счета физлиц и компаний, находящихся в неподконтрольной Украине зоне АТО.

«Нет никакой гарантии, что эти средства не будут использованы для финансирования террористов с целью дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине», - добавил Фойл.

Подводя итоги пресс-конференции, американский инвестор отметил, что отсутствие реакции со стороны руководства страны станет негативным сигналом для иностранных инвесторов, которые планируют вкладывать средства в экономику Украины.

«Нестабильность украинской экономики, рейдерские атаки на бизнес, коррупция, неидеальное законодательство, предвзятые решения украинских судов сегодня - все это препятствует входу в страну иностранных инвесторов… Вероятность вернуть наши ценные бумаги пока высока, однако если сейчас не будет никакой реакции со стороны правоохранительных органов, она будет стремиться к нулю. Если это произойдет, это будет четким сигналом для иностранных инвесторов, что сейчас не время смотреть на Украину», - подчеркнул Фойл.

Справка УНИАН. Группа компаний Foyil Group была основана в 1996 году с открытием компании по управлению активами, направленной на развивающиеся фондовые рынки Европы и мира в целом. В апреле 1997 года был основан Foyil Ukrainian Opportunity Fund с общей суммой уставного капитала в размере 50 миллионов долларов США.

Группа компаний через свои структурные подразделения предоставляет услуги управления инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, консультационные услуги в сфере слияний и поглощений компаний, осуществления процедуры первичного размещения акций на бирже, а также осуществляет расчеты по сделкам и предоставляет услуги хранителя ценных бумаг своим клиентам.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/52645

Обращение американского инвестора к Президенту Украины на пресс-конференции: