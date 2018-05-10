Украине для развития свиноводства необходимо сократить коррупционную составляющую и ввести европейские правила – эксперты

Одной из серьезных проблем, стоящих перед свиноводами, эксперты называют экологически безопасное использование вырабатываемых в процессе выращивания свиней вторичных продуктов.

Киев. 10 мая. УНИАН. Украине для развития имеющей значительный потенциал свиноводческой отрасли необходимо сократить коррупционную составляющую и адаптировать законодательство и технические нормы к правилам Евросоюза, заявили на пресс-конференции в УНИАН представители отрасли и эксперты.

По словам президента Ассоциации «Свиноводы Украины» Артура Лозы, растущий спрос на свинину на мировом рынке и значительные перспективы на пока еще неразвитом внутреннем рынке станут стимулами развития.

«Мы стремимся к тому, чтобы разработать и принять приемлемые всеми заинтересованными сторонами правила игры для этого бизнеса, чтобы уменьшить коррупционную составляющую для возможностей развития этого бизнеса. И это все происходит в рамках имплементации определенных европейских норм и законов», - сказал Лоза.

«Украина имеет достаточно серьезный потенциал к развитию этой отрасли как с точки зрения внутреннего потребления свинины, так и с точки зрения возможностей экспорта этой продукции», - добавил он.

Одной из серьезных проблем, стоящих перед свиноводами, Лоза назвал экологически безопасное использование вырабатываемых в процессе выращивания свиней вторичных продуктов, часть которых может пойти на изготовление органических удобрений.

В этой связи важной задачей является имплементация европейских правил и норм, которые позволят минимизировать загрязнение окружающей среды.

По словам участвовавшего в пресс-конференции эксперта проекта USAID «Агросельхозразвитие» по имплементации европейского законодательства Юрия Оглашенного, обновление правил ведения свиноводческого бизнеса тянет за собой законодательное обновление процедур государственного контроля.

В частности, в мае 2017 года Верховная Рада приняла закон, который устанавливает правила государственного контроля над производством пищевых продуктов, кормов и побочных продуктов животного происхождения.

«Закон о контроле имеет несколько нововведений. Периодичность контроля будет определяться тем, насколько конкретное предприятие может нести риск для конечного потребителя», - сказал эксперт проекта USAID.

«Закон устанавливает определенные правила, одно из основных - это проведение некоторых мер контроля без предупреждения, то есть инспектирование будет осуществляться без предупреждения. Для производителя это означает, что он должен ввести процедуры на постоянной основе и выполнять каждый день условия законодательства, потому что он не знает, когда его будут проверять», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2017 году производство свежей или охлажденной свинины снизилось на 5,3% по сравнению с 2016 годом – до 246 тыс. тонн.