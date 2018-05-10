Независимо от результатов выборов 2019 года, Украину ждет смена «политического режима» - эксперты (фото)

Эксперты допускают, что основными соперниками на президентских выборах могут быть Тимошенко и Порошенко.

Киев. 10 мая. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что, независимо от результатов выборов 2019 года, Украину ждет смена «политического режима».

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Независимо от результатов президентских выборов 2019 года и парламентских выборов, затем, уже в октябре 2019 года, тем не менее, Украину ждет смена политического режима. Потому что сегодняшний политический режим держится на дуумвирате, или дуэте, или тандеме «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», - сказал Карасев.

Он добавил, что «по всем социологическим признакам и политическим признакам, опросам «Народный фронт» не проходит в Верховную Раду Украины в октябре 2019 года ... и пока проходного кандидата на президентские выборы у «Народного фронта» нет».

Как отметил Карасев, «даже несмотря на то, что возможно, действующий президент сможет переизбраться, тем не менее, транзит режима, транзит власти будет, он необходим, и он будет происходить, потому что создавать коалицию после президентских выборов и после парламентских выборов надо уже будет без «Народного фронта».

Однако, по словам эксперта, социологические исследования указывают на то, что «есть победитель первого тура - это Юлия Тимошенко, она гарантированно выходит во второй тур и с большим запасом ждет, кто выйдет во второй тур».

«Борьба за второе место - она начнется», - добавил он и назвал среди ключевых кандидатов также действующего президента Украины Петра Порошенко и лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

В свою очередь, PR-стратег, политтехнолог Петр Охотин, говоря о выборах в объединенные территориальные громады, заявил, что «пока есть два тяжеловеса, которые сконцентрировали между собой основные влияния, - это «Блок Петра Порошенко», с одной стороны, так называемая «партия власти», и собственно, «Батькивщина».

Эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко, говоря о выборах в ОТГ, выразил мнение, что «фактически общество сейчас имеет две более или менее сформированные и определенные политические силы».

«Все остальные политические партии не добирают по уровню поддержки, степени охвата партийной сетью, созданию местных организаций, наличию фракций в советах всех уровней, включая парламент, и конечно, по факту наличия яркого лидера, все остальные политические партии явно проигрывают партии «Батькивщина» и «Блоку Петра Порошенко», - сказал он.

Эксперт аналитической группы «Левиафан» Николай Мельник также выразил мнение, что «основной поединок состоится между Тимошенко и Порошенко».

«Я думаю, что выборы президентские и последующие парламентские будут проходить в той парадигме, как сейчас проходят в ОТГ», - подчеркнул он.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/79641