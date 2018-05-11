Большинство украинцев продолжают устраиваться на работу за границу через нелегальных посредников, что может привести к негативным последствиям.

Киев. 11 мая. УНИАН. Эксперты призывают украинцев устраиваться на работу за границей только через легальных посредников и внимательно изучать трудовой договор во избежание рисков, связанных с нелегальной миграцией (торговля людьми, мошенничество с условиями работы и зарплатой).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказали эксперты: исполнительный директор общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко, координатор миграционных проектов Центра Восточных Исследований (OSW, Варшава) Марта Ярошевич, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Так, Василий Воскобойник сообщил, что, несмотря на очевидные преимущества легального трудоустройства за границей, большинство украинцев все еще используют услуги нелегальных посредников.

«В 2016 году Польша выдала 1,3 млн приглашений (на работу), а через легальные компании выехало только 9,5 тыс. людей. В 2017 году Польша выдала 1,7 млн приглашений, а через легальные компании выехало только 12,4 тыс. людей, - сказал Воскобойник. - В связи с тем, что руководство нашей страны не может побороть нелегальное трудоустройство в самой стране, украинцам некому объяснять главный тезис: выезжая за границу, вы должны работать исключительно легально».

Эксперт подчеркивает, что в ближайшие годы тренд трудовой миграции из Украины сохранится из-за очевидных причин: экономическая ситуация в стране, неуверенность в завтрашнем дне, боевые действия на Востоке, возможность выезжать по безвизовому режиму. Поэтому руководству странны необходимо сделать процесс международного трудоустройства полностью легальным, прозрачным и контролированным.

Также он отметил, что украинцам не нужно платить за свое трудоустройство за границей, поскольку легальные посредники получают доход от работодателей, в интересах которых они ищут в Украине рабочих. В этом случае нелегальные посредники, которые, по оценкам эксперта, контролируют около 95% рынка международного трудоустройства в Украине, потеряют интерес к этому рынку, если украинцы перестанут платить им деньги.

«Нам необходимо научится сосуществовать в мире, где наши люди будут постоянно выезжать за границу», - отметил эксперт, добавив, что средний период пребывания наших граждан, например в Польше, за последние пять лет составлял от 3 до 6 месяцев, то есть люди в основном не хотят оставаться навсегда за границей, а периодически возвращаются в Украину в надежде на положительные изменения в стране.

Он сообщил, что, исходя из средней зарплаты украинцев в Польше, трудовую миграцию можно будет остановить при средней зарплате в Украине в 16 тыс. грн, что, по его словам, сейчас выглядит маловероятным.

Присутствовавшая на пресс-конференции координатор миграционных проектов Центра Восточных Исследований (OSW, Варшава) Марта Ярошевич также отметила, что главной проблемой трудовой миграции украинце является сотрудничество с нелегальными посредниками и невнимательное изучение трудового договора.

«Самая главная проблема украинских мигрантов, особенно из Восточной и Центральной Украины, которые раньше не мигрировали, что они рассчитывают на неформальных посредников, то есть не идут в официальные компании», - сказала Ярошевич.

При этом она отметила, что Инспекция Труда Польши недавно запустила специальную телефонную линию на украинском языке, где можно получить всю необходимую информацию о правилах работы и проживания в Польше. «Обращайтесь, и вы получите всю информацию, и тогда будет меньше злоупотреблений», - отметила она.

Также Ярошевич подчеркнула, что в Польше обязательно нужен трудовой договор, который должен быть внимательно изучен при устройстве на работу. «И третье, что очень важно - это вид договора, мне кажется, что иногда украинским мигрантам все равно, но самый безопасный – это обычный трудовой договор, который предполагает помимо пенсионного взноса, самое главное - медицинское обслуживание и страхование», - сообщила она.

При этом она также отметила, что большинство украинцев приезжают в Польшу на небольшой период, из большого числа мигрантов только около 40 тыс. украинцев имеют постоянный вид на жительство.

Присутствовавшая на пресс-конференции исполнительный директор общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко также подчеркнула важность сотрудничества с легальными посредниками при устройстве на работу за границей.

«Когда человек планирует поездку в любую страну Европейского Союза с целью трудоустройства, он, как правило, обращается к посреднику и очень важно, каким этот посредник будет – насколько он легальный, законный и т.д., если нет, то наши люди попадают в разные ловушки и, соответственно, имеют большое количество проблем. Мы бы хотели еще раз предупредить наших граждан о том, что такие риски существуют», - сообщила Сушко.

Она также рассказала, что сейчас рисков для отмены безвизового режима нет, ситуация остается стабильной.

«По данным, которые мы сегодня имеем, существенных причин для беспокойства нет, но это не означает, что мы должны расслабиться и не контролировать эту ситуацию», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, по словам замминистра иностранных дел Республики Польша Бартоша Цихоцкого, украинские работники в 2017 году перечислили из Польши в Украину 12 млрд злотых, что равняется 3-4% украинского ВВП.

По данным Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Украина, начиная с 2015 года, недополучает ежегодно около 40 млрд грн в связи с миграцией украинцев за границу.

По данным Bloomberg, более 1 млн украинцев с 2015 по 2017 год мигрировали на заработки за границу, в частности в Польшу (507 тыс. человек), Россию (343 тыс.), Италию (147 тыс.), Чехию (122 тыс.), США (23 тыс.) и Беларусь (22 тыс.).

Национальный банк Украины прогнозирует рост трудовой миграции украинцев за границу в ближайшие годы в связи с введением безвиза, изменением трудового законодательства Польши и увеличивающимся количеством студентов, которые получают образование за рубежом.