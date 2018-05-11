В Киеве 22 и 23 мая состоится премьера балета «Спящая красавица» в постановке главного балетмейстера театра «Киев Модерн-балет» Раду Поклитару (фото, видео)

Зрители познакомятся с новым прочтением известного произведения, увидят необычные костюмы и новые хореографические решения.

Киев. 11 мая. УНИАН. В Киеве 22 и 23 мая в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко состоится премьера балета «Спящая красавица» Петра Чайковского в постановке главного балетмейстера академического театра «Киев Модерн-балет» Раду Поклитару.

Как рассказал на пресс-конференции в УНИАН Поклитару, спектакль создан при поддержке посольства Швейцарии в Украине, к разработке сценографии для спектакля была приглашена художник из Швейцарии Марианн Холленштайн. Художником по костюмам стал Дмитрий Курята, который уже длительное время сотрудничает с «Киев Модерн-балетом».

«Когда я начал придумывать свою «Спящую красавицу», я понимал, что это не будет классическая версия, это будет новое прочтение. Современный режиссер, современный хореограф – он, в первую очередь, не иллюстратор, а интерпретатор, поэтому получилась своя авторская версия», - отметил Поклитару.

По его словам, вдохновением для него стало произведение неаполитанского сказочника Джамбаттиста Базиле «Сказка сказок», в котором одним из трех сюжетов был сюжет о спящей красавице. «Сказка Базиле являлась основой для моей творческой фантазии, хотя я отошел от нее достаточно далеко», - отметил Поклитару.

Общее с классическом балетом, по его словам, будет то, что «пантеон действующих лиц практически весь сохранил свои имена».

«Так же, как в первоисточнике, у нас действие происходит при дворе короля Флорестана XIV, у нас будет спящая красавица - принцесса Аврора, принц Дезире, который пробудил ее ото сна. И у нас будет Фея Карабос. Но я обнаружил, что королева – мать Авроры – не имеет имени, и поэтому я взял на себя смелость назвать безымянного персонажа - королева Клеманс», - рассказал Поклитару.

Он добавил, что в спектакле также будут вымышленные для этой версии балета персонажи, мифические существа – Козлотуры, Крабораки, Рыбосерены, Октопусы, Фениксы и т.д. На пресс-конференции были представлены созданные художником по костюмам Курятой фантазийные маски из костюмов этих персонажей.

Курята, в свою очередь, рассказал о постоянном сотрудничестве со швейцарской художницей Холленштайн при создании костюмов для спектакля. «Марианн создавала сценографию, я создавал костюмы, но на этапе разработки концепции и образов были приезды Марианн в Киев и мы с ней все согласовывали, показывали друг другу свои эскизы. Было очень приятно с ней работать», - подчеркнул Курята.

Поклитару сообщил, что после премьеры в Киеве запланирован гастрольный тур. В частности, спектакль покажут в Херсоне, Николаеве, Одессе. Также новую версию «Спящей красавицы» покажут в Швейцарии.

Он обратил внимание, что 22 мая на спектакль билеты не продаются, вход будет лишь по приглашениям. А 23 мая попасть на балет можно будет по приобретенным билетам.

Также Поклитару сообщил, что «Спящую красавицу» в столице покажут 26 июня в Октябрьском дворце.

Он рассказал, что спектакль двухактный, по 45 минут каждый.

В балете заняты артисты театра «Киев Модерн-балет». Главные партии на премьере исполнят Елена Салтыкова (принцесса Аврора) и Артем Шошин (принц Дезире).

*** Раду Поклитару – лауреат Шевченковской премии, заслуженный деятель искусств Украины.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/79655