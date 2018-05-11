Госорганы за последние 7 лет через суды отобрали у профсоюзов 40 имущественных объектов - глава Федерации профсоюзов (видео)

С 2011 года зарегистрировано более 200 судебных исков об отчуждении имущества профсоюзов.

Киев. 11 мая. УНИАН. Государственные органы за период с 2011 года инициировали более 200 судебных исков об отчуждении имущества профсоюзов и отобрали 40 таких объектов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.

«Дошло до того, что не только о каких-то отдельных объектах социально-культурного назначения идет речь. Профсоюзы уже выселяют из занимаемых ими зданий», - отметил он.

Глава Федерации профсоюзов Украины напомнил, что Верховная Рада в 1992-1994 годах приняла несколько постановлений, по которым имущество всесоюзных общественных организаций, в том числе ФПСУ, было временно объявлено государственной собственностью, а уже после этого законодатели начали искать пути для того, чтобы это имущество у профсоюзов отобрать.

По его словам, причиной исков может служить как желание приструнить профсоюзы, так и банальная жажда завладеть тем или иным имуществом.

«Кому-то не очень нравится, что у профсоюзов есть материальная база для проведения своей деятельности и помощи людям», - отметил он.

Пример подобной практики изъятия имущества описала глава Полтавской областной организации профсоюза работников химических и нефтехимических отраслей промышленности Ольга Куринько.

«Когда здание профсоюза было национализировано в Фонд государственного имущества, мы вынуждены были перебраться для работы в свой учебно-методический центр. Но недолгим было наше счастье. Заместитель прокурора Полтавской области обратился в хозяйственный суд и право собственности было признано недействительным», - сказала она.

При этом здание центра оценили в 43,11 млн грн, потому профсоюзам даже для подачи иска в суд нужно заплатить сбор в 430 тыс. грн, что является существенной суммой.

«С 1974 года амортизационный износ этого здания уже давно исчерпал бы такую цену. Но если мы в дальнейшем обращаемся с судебным иском (о возвращении права собственности на здание – УНИАН), то нам нужно заплатить взнос в размере 1% от суммы оцененного имущества. Это неподъемная сумма для профсоюзов», - сказала Куринько.

Присутствовавший на заседании председатель Закарпатского областного совета профсоюзов Владимир Фленько сообщил, что областной хозяйственный суд принял решение и фактически передал здание профсоюзов в Ужгороде Закарпатскому окружному суду.

«Вы только представьте себе: один суд принимает решение в пользу другого суда. Не является ли это круговой порукой и не является ли это интересом одного ведомства, когда судебная администрация является единой?», - подчеркнул он.

Также Осовой обратил внимание, что в Украине происходит наступление и на другие права профсоюзов. К примеру, по его словам, право на забастовку законодательством настолько забюрократизировано, что люди уже фактически не рассматривают данный инструмент для борьбы за свои права. Также он напомнил, что в 2015 году правительство отменило санаторно-курортное лечение и право на детское оздоровление с частичным финансированием из Фонда соцстрахования.

Справка УНИАН. Федерация профсоюзов Украины – крупнейшее всеукраинское профсоюзное объединение, в которое входят более 85% членов профсоюзов страны. Создана в 1990 году.