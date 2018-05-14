Крюинговые компании должны нести ответственность за жизнь и условия работы украинских моряков на иностранных суднах - Кива

Председатель СПУ намерен обратиться в правоохранительные органы касательно деятельности крюинговых компаний.

Киев. 14 мая. УНИАН. Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива заявляет, что крюинговые компании, которые нанимают украинских моряков на работу за границей, должны нести ответственность за жизнь и условия работы украинских моряков на иностранных суднах.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН, посвященной смерти двоих украинских моряков на арестованном в Кабо-Верде судне Atlantic Harmony.

Кива рассказал, что после аннексии Крыма Россией для украинских моряков рынок трудоустройства сузился, и они в сложившихся финансово-экономических условиях в Украине, вынуждены браться за любую возможность заработка за границей.

Вместе с тем, по его словам, крюинговые компания, которые осуществляют набор украинских моряков для работы на заграничных судах, на самом деле осуществляют “работорговлю”.

“Оказывается, что в Украине существует целая индустрия, индустрия по фактически работорговли, когда наших граждан отдельные коммерческие структуры отправляют за границу фактически как скот на убой, не неся никакой ответственности, ни юридической, ни моральной, ни финансовой, зарабатывая миллионы денег, и одной из сторон вот этой работорговли являются наши моряки”, - завил Кива.

В этой связи он рассказал, что у берегов Кабо-Верде на иностранном арестованном судне Atlantic Harmony произошла трагедия с двумя украинскими моряками, которые погибли. Обстоятельства гибели моряков точно не выяснены.

Жена третьего механика Александра Червоного, умершего на борту судна Atlantic Harmony, Екатерина Червоная рассказала, что не знает точной правды о смерти своего мужа.

“Я отправила здорового 32-летнего своего мужа. Мы заплатили деньги за этот рейс. Компания просто потерялась, крюинг исчез, ответов нету. Я узнаю о смерти своего мужа от посторонних лиц. Как такое вообще может быть?”, - сказала она.

Родные хотят, чтобы тела погибших моряков как можно скорее привезли в Украину, чтобы их можно было похоронить.

“Очень хочеться знать правду, очень хочеться добиться правды”, - сказала Екатерина Червоная.

По ее словам, она обращается во все инстанции, в тому числе в Международную федерацию работников транспорта, чтобы получить информацию о смерти своего мужа.

“От нас отворачиваются. Нет никаких ответов”, - подчеркнула Червоная.

В свою очередь, жена погибшего второго помощника капитана Николая Лукашева, Ольга рассказала, что после предания огласки информации о смерти ее мужа, к ней обращаются с письмами родственники других моряков, которые также скончались при непонятных обстоятельствах. Она подчеркнула, что жены и матери получают информацию о смерти своих мужей и сыновей через один-три месяца после их гибели. При этом, тела для захоронения передают родственникам через год.

“Вы не представляете, что твориться в этих семьях, пока они дожидаются. До нас никто не предавал этим событиям огласки. Сотни тысяч в Украине моряков работают за границей. Подписывают договора с крюингами. Крюинги в свою очередь подписывают договор с судовладельцами. Мы доверяем этим крюингам, этим судовладельцем, потому что мы были уверены до сегодняшнего дня, что наши ребята под защитой в любом случае”, - рассказала Ольга Лукашева.

“А что получилось? Мне сообщили на второй день, что мой муж скончался собственной смертью. Я разговаривала лично со старпомом (старшим помощником) Atlantic Harmony. На тот момент он от меня скрыл информацию. Он доказывал мне, что мой муж умер собственной смертью. Было вскрытие показано – наркотиков и алкоголя не обнаружено, но он смолчал, что на судне уже была вторая смерть – рядом погибший мальчик. Он мне об этом ничего не сообщил. Эти тела просто скинула на ближайшем острове, как просто кусок мяса. Нам никто об этом не сообщил. Я узнала об этом на вторые сутки. Я до сих пор от судновладельца не слышу никакой информации”, - сказала Ольга Лукашева.

Старшим помощником капитана на судне Atlantic Harmony является украинец Сергей Коханов.

Она сообщила, что родственники погибших обращаются во все структуры, чтобы хотя бы получить информацию о том, где находятся их погибшие мужья.

Также она рассказала, что через восемь дней она узнала в Министерстве иностранных дел Украины, что тело ее мужа находиться в Кабо-Верде в морге.

“Судовладелец даже не посчитал нужным сообщить, где тело. Что с ним? Умалчивается информация. Каждая информация перекручивается так, как им надо. Мы обращаемся в крюинг, мы пишем судовладельцу – ответа не получаем”, - сказала она.

При этом, как отметил Кива, существует одна из версий, что смерть украинских моряков – это двойное убийство, потому что “ребята стали свидетелями противоправных незаконных действий, которые происходили на корабле, а это по всей видимости возможно контрабанда”.

По его словам, украинские моряки вынуждены платить крюинговым компаниям взятки от 1 до 5 тысяч долларов для того, чтобы получить работу.

"Взятка с одного человека для того, чтобы его отправили в рейс, составляет от тысячи до пяти тысяч долларов. Кому выгодно существование этого вида бизнеса? Бизнеса на жизнях людей. Один человек - чтобы ему уйти в рейс - ему нужно дать взятку от 1 тысячи до 5 тысячи долларов в зависимости от длительности рейса и в зависимости от заработной платы", - заявил Кива.

При этом он отметил, что крюинговые компании также имеют непосредственно заработок с зарплат моряков, получая определенные проценты.

"Мы сейчас говорим о миллионом бизнесе, который процветает в нашей стране", - заявил Кива.

“Вы понимаете, что фактически никто не несет ответственности за жизни людей, которых отправляют и выпихивают только ради того, чтобы заработать лишние деньги”, - подчеркнул лидер СПУ.

Он выражает уверенность, что определенные лица за счет простых украинских граждан наживаются. Вместе с тем, Кива сказал, что родственники погибших двух моряков с судна Atlantic Harmony “не имеют четкой и однозначной позиции ни от одной, ни от второй крюинговой компании”.

Он сообщил, что вместе с семьями погибших моряков будет обращаться в правоохранительные органы “о фактически преступных действиях, незаконных действий со стороны отдельных лиц”.

“И здесь вопрос и к Службе безопасности Украины. Мы не снимает с себя ответственность, но и в тоже время, вопрос к Службе безопасности Украины – контролирует ли или кто контролирует подобные крюинговые компании, которые отправляют на убой за границу наших граждан”, - заявил Кива.

Также он отметил, что необходимо узнать, “существует ли реестр этих крюинговых компаний, лицензирован ли этот бизнес, и вообще, кто в государстве за что-то отвечает?”.

“И самое главное – если это кто-то крышует – давайте искать этих людей, которые зарабатывают на крови. Мы тут рассказываем, что у нас на Донбассе люди погибают. Да у нас во всем мире люди гибнут и никто не несет ответственности. Государство не выполняет основную свою функцию – а это защита своих граждан”, - заявил Кива.

“Здесь очень четкая позиция – вот этот бизнес, бизнес на крови, его нужно остановить, потому что если мы его не остановим, под угрозой жизни еще сотен и сотен тысяч людей”, - отметил лидер СПУ.

В свою очередь, заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич уточнил, что за предварительной информацией, более 150 тысяч украинцев являются членами-экипажей иностранных суден.

Кирилич отметил, что от президента Украины было получено поручение оперативно, систематически и неотложно действовать касательно защиты прав украинцев при возникновении чрезвычайных ситуаций за границей. Дипломат сообщил, что в связи с ситуацией с гибелью украинских моряков на судне Atlantic Harmony консулы Украины действовали оперативно и неотложно. Он сказал, что в Кабо-Верде в город Прая выехал консул Украины в Сенегале. Там находятся тела погибших украинских моряков. Он сказал, что судебно-медицинская экспертиза по сообщению страховой компании завершена.

“Результаты дают основания для того, чтобы получить свидетельство о смерти. Это базовый документ в этой ситуации”, - сказал Кирилич.

Дипломат отметил, что расследование причин смерти – это длительный процесс. Оно должно быть независимым, объективным и непредвзятым. Он сказал, что предварительные результаты причин о смерти еще не сообщили, но этим вопросом уже занимается консул Украины на месте.

Кива заявил, что крюинговые компании должны нести ответственность за жизни украинских моряков.

“У нас есть правовая позиция как в украинских граждан, а это – защита интересов и достижение справедливости и законности в отношении вот этих крюинговых компаний, которые на сегодняшний день развернули бизнесс на наших судьбах и на наших жизнях, и не несут никакой ответственности”, - заявил Кива.

“У нас есть надежда на то, что мы сможем получить все-таки тела погибших ребят и предать их украинской земле. Здесь есть позиция украинского МИДа, здесь должна быть позиция правоохранительной структуры – МВД, СБУ, Национальная полиция. Здесь должна быть комплексная проверка и люди виновные должны быть обязательно притянуты к ответственности”, - заявил Кива.

“Пора начать заниматься и наводить порядок морской теме. Это и касается и Морской академии Херсона: где все построено на взятках. Если не дал взятку – ничего в твоей жизни не происходит. Моряки учаться за взятки. Потом морякам нужно покупать эту работу за взятки. Нужно искать корень и следствие происходящих событий”, - сказал Кива.

Он сказал, что следующим шагом будет написано ряд заявлений в правоохранительные структуры для проведения расследования касательно деятельности крюинговых компаний и ответственных лиц на судне, в том числе старшего помощника капитана Сергея Коханова.

“Старший помощник капитана – он несет ответственность за моряков, и так как он украинец, мы будем писать заявление в правоохранительные структуры – в СБУ, в МВД и в Интерпол для того, чтобы была объективная оценка наших правоохранительных структур данной ситуации”, - завил Кива.

Он сказал, что необходимо недопустить, чтобы другие моряки пострадали от бесправных действий.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины поручило украинским дипломатам, работающим в Сенегале, Турции, Великобритании и Китае, принять срочные неотложные меры в связи с гибелью двух украинских моряков с судна Atlantic Harmony. Среди мер - поручено проработать с судовладельцем и во взаимодействии с Посольством Украины в Сенегале вопросы неотложной репатриации тел украинских граждан, а также обеспечения сохранности и дальнейшей передачи родным личных вещей моряков.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что у берегов Кабо-Верде на судне Atlantic Harmony погибли два украинских моряка.