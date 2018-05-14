Группа DZIDZIO начинает всеукраинский концертный тур «SUPER-PUPER» (фото, видео)

С 26 мая по 20 ноября группа даст более 70 концертов.

Киев. 14 мая. УНИАН. Группа DZIDZIO концертом во Львове 26 мая начинает всеукраинский концертный тур «SUPER-PUPER».

Об этом на брифинге в агентстве УНИАН сообщил лидер группы Михаил Хома (Дзидзьо).

«Мы выезжаем в супертур. Первый концерт состоится 26 мая на «Арене Львов», крайний - 20 ноября, на мой юбилей, 35 лет, в Киеве, во «Дворце спорта». Между этими концертами будет еще 50-70 концертов по городам Украины. На львовском концерте у нас будет звук 200-300 киловатт, экран - более 400 квадратных метров, самый большой в истории концертов в Украине. Будут старые хиты и новые песни», - отметил Дзидзьо.

Также он добавил, что на львовском стадионе оборудована современная безопасная фан-зона, и призвал своих поклонников приходить именно в фан-зону с детьми.

В свою очередь директор компании «Квартал Концерт», организатор мега-тура «SUPER-PUPER» Максим Ткаченко отметил, что на финальном киевском концерте ожидают более 10 тысяч зрителей. Что касается других городов, в которых концерты пройдут между львовским и киевским шоу, то он отметил, что в больших городах концерты будут проходить на стадионах и во дворцах спорта, а в небольших городах и курортных городках концерты будут идти по 2-3 дня. «Большие концерты на открытых площадках и в курортных городах мы планируем на лето, а осенние - в небольших городах», - добавил Ткаченко.

Режиссер-постановщик мега-шоу «SUPER-PUPER» Анатолий Ерохин рассказал об особенностях концертной программы во Львове. «Будет масштабный экран, самые мощные в Украине световые приборы. Самое главное - будет летающая тарелка, которая залетит прямо на стадион», - сказал он.

В свою очередь продюсер DZIDZIO Анатолий Безух сообщил, что стоимость львовского шоу для группы обошлась в 15 миллионов гривень. «И это без технического райдера, света, звука. Поэтому будет на что посмотреть», - подчеркнул он.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/79706