Киевские предприниматели подготовили иски к столичной власти на возмещение более 500 млн грн ущерба за уничтожение их бизнеса (фото, видео)

Также представители бизнеса написали соответствующие обращения к ряду стран ЕС, чтобы те ввели персональные санкции против руководства Киевской горгосадминистрации.

Киев. 15 мая. УНИАН. Киевские предприниматели подготовили иски в суды к Киевской городской государственной администрации относительно возмещения морального и материального ущерба на сумму более 500 млн грн за незаконные действия по сносу временных сооружений для ведения бизнеса.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители столичного бизнеса.

«Вообще ситуация парадоксальна в том, что власть вышла за границы правового поля, а мы, находясь в правовом поле, обращаемся в суды и пытаемся их туда вернуть», - сказал председатель наблюдательного совета «Ассоциации предприятий и предпринимателей Киева и Киевской области» Александр Мельник.

По его словам, представители малого и среднего бизнеса провели переговоры с представителями Европейского Союза относительно противодействия коррупционной составляющей во власти и написали соответствующие обращения к ряду стран ЕС, чтобы те ввели персональные санкции против руководства КГГА.

«Чтобы эти люди не имели допуска к иностранным инвестициям, вплоть до того, чтобы эти люди не могли свободно передвигаться по территории Европейского Союза», - подчеркнул Мельник.

Как отметила присутствовавшая на пресс-конференции председатель совета ОО «Всеукраинский союз работников торговли и услуг «Трудовое содружество» Лалита Картозия, Киевсовет 14 сентября 2014 года принял одиозное решение №62/62, которым приравнял малые архитектурные формы и временные сооружения для ведения предпринимательской деятельности.

Это решение, по ее словам, развязало руки городским властям в плане сноса временных сооружения, а также навязало предпринимателям договор паевого участия, когда бизнес должен платить деньги в спецфонд местного бюджета без каких-то гарантий, что временное сооружение не будет снесено. При этом отсутствие подобного договора было однозначным поводом для сноса.

Картозия также сообщила, что в конце апреля Киевский апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева, которым некоторые пункты решения Киевсовета №62/62 признавались противоправными и недействительными. В частности, Департамент благоустройства Киевской городской государственной администрации лишили полномочий принимать решения о демонтаже МАФов при отсутствии договора о паевом участии, а сам договор признавался добровольным, а не принудительным, как и паспорт привязки.

«Возникает вопрос, зачем столько лет власть нас «кошмарила», если они знали, что этот договор добровольный? Почему столько лет власть демонизировала предпринимателей в глазах общественности, если сама же умышленно вывела предпринимателей за границы правового поля? Власть нужно привлечь к ответственности за такие умышленные незаконные действия», - подчеркнула она.

Присутствовавшие на пресс-конференции председатель правления «Ассоциации предприятий и предпринимателей Киева и Киевской области» Ольга Коцько, предприниматель Земфира Торохтий и член общественного совета при Фонде госимущества Дмитрий Качур призвали представителей бизнеса, пострадавших от действий власти, присоединиться к инициативе и подать иск к КГГА о возмещении ущерба.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/79717