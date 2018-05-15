В Украине стартовала гражданская инициатива «Публичный отбор национальных лидеров» (видео)

Конкурс закончится онлайн голосованием в июне 2018 года.

Киев. 15 мая. УНИАН. В Украине стартовала гражданская инициатива «Публичный отбор национальных лидеров», которые могут принять участие в следующих выборах президента и народных депутатов.

Инициативу во время пресс-конференции в УНИАН представили скрипач, композитор, заслуженный артист Украины, председатель киевской организации «Просвита» Кирилл Стеценко; руководитель Союза участников войны с российским оккупантом «Форпост» Роман Семчишин; директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой и общественный деятель, волонтер Любомир Шкорута.

«26 лет независимости, и мы все чувствуем, что что-то происходит не так в управлении государством, тот огромный потенциал, который мы имели на старте, постоянно уменьшается, а не увеличивается. И большая часть людей, особенно молодых и активных, уже не связывает свое будущее с Украиной, прогнозируя стагнирующее движение без какой-то перспективы построить собственную жизнь, которая могла бы быть успешной, состоятельной и влиятельной», - сказал Стеценко.

По его мнению, управлять государством должны люди «другой управленческой культуры».

«Есть два очевидных фактора, которые могут объяснить эти процессы. Первый - очевидная заинтересованность нашего стратегического противника в том, чтобы Украина не состоялась как государство... Вторая причина, я думаю, что мы будем единодушны в том, что качество управления государством не соответствует стандартам времени и тем вызовам, которым Украина подвергается... Должны быть люди не столько другой генерации, а в первую очередь другой управленческой культуры, люди, у которых другая система ценностей», - отметил Стеценко.

По его словам, в основе новой украинской культуры должно быть искусство и наука управления государством.

«И тогда уже государство и власть - это не цель наших выборов, а это только инструмент, который позволяет достичь большей и более глубокой цели, определяется национальными стратегиями... Кадровое условие на высшем уровне - это стержень проекта «Публичный отбор национальных лидеров», - пояснил Стеценко.

«Публичный отбор национальных лидеров» завершится онлайн голосованием в июне 2018 года.

«Мы считаем, что на конец июня мы должны уже выйти на первое определение лиц, которых мы назвали бы новейшими лидерами нации», - добавил Шкорута.

Как отметили также участники пресс-конференции, претенденты на участие в отборе должны иметь понятную публичную биографию, а также устойчивую государственную позицию, основательное государственное мировоззрение, стабильную нравственную репутацию, непричастность к формированию государственной политики в последнее десятилетие, публичность и прогнозируемость, понимание функционирования органов государственной власти, умение работать в команде и тому подобное.