В Украине уменьшается распространенность курения, особенно среди людей моложе 30 лет - эксперты

Киев. 20 ноября. УНИАН. В Украине уменьшается распространенность курения, особенно среди людей моложе 30 лет.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН кандидат медицинских наук, эксперт по здравоохранению Татьяна Андреева.

Она отметила, что по данным общенационального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре 2014 года, по сравнению с таким опросом в феврале 2013 года, распространенность курения уменьшилась почти на 3% (с 45% до 42%) среди мужчин и на 2% (с 11 до 9%) среди женщин.

«Тенденции к уменьшению распространенности курения наиболее заметны среди людей моложе 30 лет», - сказала Андреева. По ее словам, тенденция снижения курильщиков началась в 2005 году и «снижается она за счет того, что молодежь не начинает курить». Она добавила, что также уменьшается доля курильщиков среди мужчин старше 60 лет, что в основном связано с преждевременными смертями от вызванных курением болезней.

Андреева отметила, что по данным опроса, уровень потребления сигарет в день (в октябре 2014 года по сравнению с февралем 2013 года) почти не изменился у мужчин (16,8 штук в 2013 году и 16,4 штук в 2014 году), но увеличился у женщин - с 10,5 сигарет в день до 11,9. По ее словам, скорее всего, это означает, что те женщины, которые остаются курильщиками, в среднем более зависимыми от никотина, чем те, которые бросили курить.

Андреева сообщила, что по данным опроса, объем табачных изделий с иностранной маркировкой, которые частично могут быть контрабандными, почти не изменился и составляет 5,4% (2014 год) по сравнению с 5,6% (2013 год). По ее словам, это означает, что уровень контрабанды сигарет остается довольно низким. Она отметила, что повышение акцизов на табак и цен на табачные изделия не привели к росту контрабанды в Украину, и поэтому заявления табачных корпораций о росте контрабанды не соответствуют действительности.

Андреева отметила, что средняя максимальная розничная цена, написанная на пачках сигарет, увеличилась с 8,5 грн в 2013 году до 12,21 грн в октябре 2014 году, то есть в 1,36 раза.

Кандидат в народные депутаты Украины, которая прошла в Верховную Раду по списку партии «Самопомич», Анна Гопко отметила, что необходимо продолжать политику повышения акцизов на табачные изделия, поскольку уже стало понятно, что никакого увеличения контрабанды сигарет нет, а одновременно увеличиваются существенно поступления в бюджет.

«В 2008 году поступило 3,5 млрд грн в бюджет, а в 2013 году - 17 млрд грн, то есть это в 5 раз поступления в бюджет выросли благодаря росту цен на сигареты», - добавила она.

По ее словам, «комплекс мероприятий - повышение акцизов на табачные изделия, запрет рекламы сигарет, спонсорства и стимулирования продажи, освобождение помещений кафе, баров, ресторанов от табачного дыма, размещение на пачках сигарет фотоиллюстраций, которые усиливают текстовые предупреждения о вреде курения, а также информационные кампании и ролики об убийственной силе курения, помогли Украине выйти из списка топ-5 самых курящих стран в мире».

Гопко считает, что новоизбранный парламент «усилить свою работу для того, чтобы закрепить достижения Украины, а именно: уменьшение распространенности табакокурения и, соответственно, снижение заболеваемости. «Следующему парламента необходимо продолжить практику повышения акцизов на табачные изделия, чтобы, в частности, молодежь не начинала курить», - подчеркнула она.

Главный врач Киевского центра здоровья Отто Стойко отметил, что необходимо создавать в Украине условия для того, чтобы люди могли бросить курить. По его словам, «статистика показывает, что в среднем курильщик делает около 2-4 попыток перед тем, как бросает курить». Он подчеркнул, что нужна помощь профессионалов в вопросе отказа от курения: «Такая помощь должна предоставляться как в рамках первичного звена здравоохранения, так и через специализированные службы, например, телефоны доверия, опыт внедрения которых уже есть в Украине». Стойко отметил, что государство должно поддержать развитие этих услуг, а источниками финансирования должно стать постепенное повышение табачных акцизов.