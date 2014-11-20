В Украине необходимо принять закон об обязательном медицинском страховании – председатель профильного комитета ВР Татьяна Бахтеева

Киев. 20 ноября. УНИАН. В Украине необходимо принять закон об обязательном медицинском страховании.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады седьмого созыва по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева заявила на пресс-конференции в УНИАН.

Она подчеркнула, что это важная задача, стоящая перед новым созывом парламента.

«За период с 2000 года в Верховной Раде Украины было зарегистрировано 22 законопроекта относительно введения обязательного государственного медицинского страхования. Однако из-за отсутствия политической воли документ не был принят. Я убеждена, что без перехода на страховую медицину реформа и дальнейшее развитие медицины невозможны. Только обязательное медицинское страхование может увеличить эффективность финансирования, улучшит качество медицинской помощи», - сказала Бахтеева.

Она также акцентировала внимание на том, что медицинская сфера в Украине хронически недофинансируется.

«Украинским больницам не хватает медицинского оборудования, процент износа которого – более 75%. Государственные программы профинансированы максимум на 10%. Финансирование на медицинское обслуживание на одного жителя Украины (на начало 2014 года) составило 118 долларов. Учитывая инфляцию, на сегодня эта сумма – около 60 долларов. В европейских странах – не менее 2 тыс. евро на человека. Вся нагрузка при закупке медикаментов, расходных материалов и т.д. на 90% ложится на плечи пациента, оплачивается из его кармана. Так не должно быть. Реформа в медицине была начата, но сегодня приостановлена. Она необходима для нашей страны», - сказала Бахтеева.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/ukr/themes/52703

Видеозапись пресс-конференции: