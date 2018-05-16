Система мониторинга рисков и блокировки накладных после повторного запуска признала «рисковыми» более 16 тыс. предприятий – предприниматели (видео)

За 10 дней марта и за апрель заблокированы средства предприятий на сумму около 1,3 млрд грн.

Киев. 16 мая. УНИАН. Система мониторинга рисков и блокировки накладных (СМКОР) после повторного запуска в конце марта этого года признала «рисковыми» более 16 тысяч плательщиков налога на добавленную стоимость, или 8,5% от общего количества.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила глава всеукраинского предпринимательского союза «Бизнес Help» Оксана Згурьева.

«Представьте себе, что каждое десятое-двенадцатое предприятие в этой стране не может реализовать себя как хозяйственную единицу, не может осуществлять деятельность, выполнять обязательства перед партнерами, не может регистрировать налоговые накладные», - отметила она.

По её словам, после первого запуска СМКОР в июле прошлого года были заблокированы 33000 предприятий, или 1/6 всех плательщиков НДС в стране, также были заблокированы и изъяты из оборота более 19 млрд грн. Признав губительность системы, власть пошла навстречу бизнесу и приостановила деятельность СМКОР для доработки. Однако после повторного её запуска за десять дней марта и за апрель заблокированы средства предприятий на сумму около 1,3 млрд грн.

При этом в первой версии системы не было понятия «рисковости» предприятий – это стало нововведением второй версии, причем одним из признаков для признания предприятия таковым является формулировка, что у компаний возможно есть рисковые операции, по информации, которую получили налоговые органы. Как добавила Згурьева, налоговые органы не объясняют, откуда появилась информация, что предприятия ведут подобные операции.

По её словам, в дальнейшем это может привести к таким негативным последствиям, как монополизация рынков и рост цен.

«Все эти риски в конце концов будут отражены на конечной стоимости продуктов, которые мы потребляем, на конечной стоимости товаров и услуг, на уходе с рынка конкурентоспособных предприятий, которые создают рабочие места. Мы будем получать либо монополизацию этого рынка, либо удорожание стоимости продуктов, в которые будут заложены риски неполучения такого налогового кредита», - сказала Згурьева.

Также участники пресс-конференции сообщили, что сегодня в 13:30 под зданием Кабмина пройдет акция с требованием прекратить практику беспочвенного блокирования налоговых накладных и провести общественные экспертизы работы СМКОР.

Как сообщал УНИАН, работа системы автоматической блокировки рисковых накладных, которая была введена 1 июля для борьбы с фиктивным НДС, была приостановлена до 1 марта 2018 года.