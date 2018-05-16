«Украинский союз целиакии» призвал Минздрав обратить внимание на раннюю диагностику болезни и выявление непереносимости глютена у детей

Активисты призывают руководство Минздрава поддержать проект по раннему выявлению непереносимости глютена в детском возрасте.

Киев. 16 мая. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Украинский союз целиакии» призвал Министерство здравоохранения Украины обратить внимание на раннюю диагностику целиакии и выявление непереносимости глютена у детей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила президент ВОО «Украинский союз целиакии» Ольга Наумова.

«Наше сообщество поддерживает инициативу Европейской ассоциации союзов целиакии AOECS и Европейской ассоциации детских гастроэнтерологов, нутрициологов и гепатологов ESPGHAN «Манифест перемен» и обращается к руководству Минздрава с просьбой обратить внимание на проблему раннего выявления диагностики целиакии у детей и поддержать нас в проведении пилотного проекта по раннему выявлению непереносимости глютена в детском возрасте», - заявила она.

Кроме того, Наумова отметила, что вскоре пройдет Международный день целиакии. «Это большой праздник как для детей, так и для родителей. Часто это информационный день, когда мы общаемся с врачами, с родителями и рассказываем о тех проблемах целиакии, которые возникают, поддерживаем родителей и детей, и обучаем их новому способу жизни без глютена», - рассказала она.

«В этом году этот праздник необычный. Мы хотим показать своим детям, что они такие же, как и обычные дети. Да, у них есть определенные особенности в диете. Но они спортивные, активные, поэтому накануне финала Лиги чемпионов - 19 мая - состоится футбольный матч детей. Мы покажем, насколько они спортивные, что определенные ограничения в их жизни не мешают им быть веселыми и активными», - добавила Наумова.

В свою очередь, заведующий отделением проблем питания и соматических заболеваний детей раннего возраста Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины Олег Шадрин отметил, что «проблему заболевания целиакии очень часто сравнивают с айсбергом, потому что верхушкой айсберга является очень малая часть больных с клинически выраженными признаками заболевания по сравнению с больными, которым этот диагноз еще не установлен, которые не имеют выраженной клинической картины».

«Поздняя диагностика присуща и развитым странам, и странам, которые развиваются. Ранняя диагностика связана со степенью чувствительности к глютену у каждого конкретного человека. То есть, чем более выразительной является чувствительность к глютену и человек имеет клинические признаки заболевания - тогда, безусловно, заболевание проявляется раньше, диагноз устанавливается раньше, но очень часто диагноз устанавливается на позднем этапе, так как заболевание протекает латентно, бессимптомно, и в этом случае очень важно выявить так называемые клинические маски заболеваний, при которых такое положение надо диагностировать, проводить тесты, и по этому направлению сегодня надо идти медицинскому сообществу», - резюмировал врач.

*** Целиакия - это аутоиммунное заболевание тонкого кишечника, возникающее у людей разного возраста, преимущественно у детей вследствие генетической предрасположенности. Симптомокомплекс нарушений при целиакии включает боль и дискомфорт в области живота, хронические запоры или диарею.

Люди с диагнозом целиакии не переносят белок глютен, который есть в пшенице, ржи, ячмене и, возможно, в овсе.