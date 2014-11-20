Киевский театр «Комильфо» 8 декабря представит мюзикл «Мэрилин Монро. Образ, затмивший жизнь»

Киев. 20 ноября. УНИАН. Киевский театр мюзикла «Комильфо» 8 декабря представит на сцене Киевского национального театра оперетты мюзикл «Мэрилин Монро. Образ, затмивший жизнь».

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН художественный руководитель и главный режиссер театра «Комильфо» Станислава Лясота.

По ее словам, мюзикл будет на русском языке. «Специально для наших зрителей был написан авторский русский текст, передающий все тонкости жизненных переживаний великой актрисы», - сказала Лясота.

По ее словам, мюзикл «Мэрилин Монро. Образ, затмивший жизнь» - это шоу в лучших традициях Бродвея: динамично развивающийся сюжет, яркие массовые номера с захватывающей хореографией, смены костюмов и декораций.

Лясота отметила, что мюзикл создан молодой творческой украинской командой. В мюзикле задействовано более 30 молодых артистов.

Она также сообщила, то вырученные средства будут переданы благотворительной организации «Джаз над морем» для финансирования ежегодного одноименного детского международного фестиваля джазовой музыки в г. Скадовск.

Лясота сообщила, что Киевский театр мюзикла «Комильфо» был создан осенью 2008 года. Несмотря на то, что театр не имеет пока собственной сцены, а лишь репетиционную базу, в репертуаре театра шесть крупных проектов и множество зарисовок и фрагментов мюзиклов мира. Команда театра - более полусотни человек, большинство из которых заняты практически во всех проектах театра.

Актер Игорь Забудский, который исполняет роль Джо Ди Маджио, отметил, что мюзикл «Мэрилин Монро. Образ, затмивший жизнь» будет большим шагом в развитии культуры мюзикла в Украине.