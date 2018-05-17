Украинок призывают к ежегодному осмотру у маммолога

Это один из самых эффективных методов профилактики рака молочной железы.

Киев. 17 мая. УНИАН. В борьбе с раком молочной железы важно не только лечение, но и предупреждение заболевания, где ежегодный осмотр - один из самых эффективных методов профилактики.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили основатель благотворительного фонда «Квитна» Уриэль Штерн и директор этого фонда Григорий Колодач.

«Выяснилось, что во всем мире болеет примерно один и тот же процент женщин, к сожалению. Но умирает наибольшее число на сегодняшний день практически у нас в Украине, это 50% в первый год заболевания. И проблема оказалась банальной: не лечение, не плохие врачи, как у нас любят жаловаться, а причина банальная: что женщина очень поздно попадает к врачу. Это коварная болезнь, нет никакого проявления, нет никакого дискомфорта, а болезнь проявляется на самой последней, к сожалению, стадии, когда спасение стоит огромных медицинских усилий и денег, но иногда медицина бессильна", - сказал Штерн.

По его словам, очень важно, чтобы женщины проходили ежегодное обследование у маммолога и делали самообследование ежемесячно.

«Мы поставили перед собой цель - здоровая украинка. И уверенно к ней движемся. Все наши проекты направлены на то, чтобы женщинам было удобно и комфортно ежегодно проходить обследование, ведь это единственный способ спастись от рака молочной железы. Мы работаем по четырем направлениям, которые раскрывают наши проекты: национальный проект «Медицинское оборудование для Национального института рака», где фонд собирает средства на приобретение современного высокоточного оборудования для НИР; проект «Пошла, чтобы вернуться», где мы призываем социально активный бизнес проявить заботу о своих работницах и отправлять их на осмотр; социальный проект «Обещай себе себя беречь», главной целью которого является привлечение внимания общества к такой глобальной проблеме, как рак молочной железы, информировать и мотивировать наших женщин регулярно проверять свое здоровье у маммолога», - сказал Штерн.

По словам Колодача, ежегодно в Украине 15 тыс. женщин узнают этот диагноз, и с каждым годом болезнь молодеет. «Поэтому наша цель - предупредить, помочь не заболеть. Для этого мы создали и распространили уже около 5 тыс. информационных материалов в 13 населенных пунктах Украины... Мы получили поддержку 19 партнеров и смогли собрать более 6 млн грн, которые направили на помощь нашим подопечным и на реализацию кампаний», - сказал он.

Присутствовавшая на пресс-конференции Марина Серик, которой удалось преодолеть рак молочной железы, заявила, что своевременная диагностика позволила перехватить болезнь на ранней стадии и пройти полный курс успешного лечения. «Не жалейте вашего времени - этот час в год может спасти вам жизнь», - призвала она.