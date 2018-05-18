Канадские врачи приглашают участников АТО в Одессу 19-26 мая на бесплатные пластические операции (фото, видео)

Консультации и операции будут проходить на базе Военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Киев. 18 мая. УНИАН. Канадские врачи приглашают участников АТО на бесплатные пластические операции, которые они будут проводить на базе военного госпиталя в Одессе с 19 по 26 мая.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель "Лиги украинок Канады" Оксана Кузишин.

По ее словам, в Украину прибывает шестая канадская медицинская миссия в составе 25 медиков, которая будет работать на базе Военно-медицинского клинического центра Южного региона для помощи защитникам Украины.

Цель миссии, сказала Кузишин, - провести наиболее эффективное и безопасное бесплатное лечение, предоставить возможность воспользоваться новейшими технологиями в медицине, знаниями и опытом лучших врачей.

Канадские медики проведут специальный осмотр раненых украинских военных на базе Военно-медицинского клинического центра Южного региона в Одессе с 19 по 26 мая. Ежедневно специалисты будут предоставлять консультации, проводить реабилитационные мероприятия и операции в трех операционных комнатах.

"Миссия будет оказывать помощь раненым, у которых была травма черепа и лица. Врачи будут использовать новейшие методики и материалы для имплантации. Врачи ищут пациентов. Уже есть 65. В субботу-воскресенье врачи проведут осмотр, чтобы понять, кто из них и в какой именно нуждается операции. Оперировать будут до 6 пациентов в день. Это все будет бесплатно. Если есть еще ветераны АТО, нуждающиеся в помощи, они могут позвонить: (097) 952-50-32", - сказала она.

Как отметила Кузишин, этот проект полностью благотворительный: врачи и медсестры приехали в Украину, находясь в отпуске, а за счет благотворителей, в частности "Лиги украинок Канады" и "Кканадско-украинского фонда" приобретены расходные материалы, медикаменты для операций. В целом стоимость проекта - несколько сотен тысяч долларов.

В свою очередь представитель "Лиги украинок Канады" Анна Захарова заявила, что лига выступает в этом проекте "в качестве наблюдателя, а также для помощи и координации на местах. Мы будем находиться в Одессе в течение недели".

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/79810