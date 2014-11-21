Представители медийных объединений выступают против запрета на рекламу лекарственных средств в СМИ

Киев. 21 ноября. УНИАН. Представители медийных объединений выступают против введения Верховной Радой Украины запрета на рекламу лекарственных средств в СМИ, и обращаются к участникам коалиционного процесса с просьбой изъять пункт о запрещении такой рекламы из текста Коалиционного соглашения.

Об этом представители Индустриального телевизионного комитета, Украинской ассоциации издателей периодической прессы и Независимой ассоциации телерадиовещателей заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Исполнительный директор Независимой ассоциации телерадиовещателей Екатерина Мясникова отметила, что «единственным легальным видом доходов для медиа является реклама». По ее словам, из-за экономического кризиса, который «по объективным причинам сейчас происходит в стране, в 2014 году рекламный рынок Украины уже упал, по разным оценкам, по состоянию на август – на 30%, а по радиорынку падение на конец года может составлять почти 50% в абсолютных цифрах».

Она подчеркнула, что «реклама лекарств составляет для разных индустрий от 15 до 30% рекламных ресурсов».

Мясникова добавила, что в случае запрещения этого вида рекламы, сократятся возможности для медийной индустрии выполнять «наши социальные функции», производить новые качественные медийные продукты.

Она назвала одним из мифов разговоры о том, что якобы реклама лекарств вынуждает людей принимать больше медпрепаратов. По словам Мясниковой, «реклама лекарств, скорее, позволяет людям выбирать именно тот препарат, который больше отвечает их потребностям, а не больше принимать этот препарат». Она отметила, что нередко инициативы о запрещении рекламы лекарств мотивированы «желанием перераспределить каналы продвижения этих лекарств, потому что, если не будет рекламы, то будет продвижение в аптеках, будет продвижение через врачей».

«Если мы увидим в окончательном тексте Коалиционного соглашения инициативу о запрещении рекламы лекарств, то мы будем призывать членов коалиции как можно скорее пересмотреть Коалиционное соглашение и убрать из него этот пункт», - подчеркнула Мясникова.

По ее словам, «в Коалиционном соглашении не может быть популистских и вредных инициатив».

На вопрос журналистов, отвечает ли действительности информация о том, что это запрещение пролоббировали представители партии «Блок Петра Порошенко», поскольку в избирательном списке партии есть якобы представитель фармацевтической компании «Дарница», Мясникова не исключила, что такая инициатива предлагается в интересах каких-то компаний, которые работают на данном рынке уже давно.

По ее словам, «у нас уже есть достаточно большой опыт, когда действительно большие компании пытались фиксировать рынок», то есть не давать через рекламу продвигаться на рынок конкурентам, которые еще не известны.

В свою очередь исполнительный директор Индустриального телевизионного комитета Игорь Коваль отметил, что представители политических сил, которые создают коалицию в парламенте, отмечают, что Коалиционное соглашение направлено на выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Соглашение об ассоциации предусматривает, что мы приводим свое законодательство в соответствие с европейским, а европейское законодательство не предусматривает никаких подобных ограничений - у них есть четкое разграничение относительно рецептурных лекарственных средств, которые не разрешено рекламировать, и безрецептурных, которые, в зависимости от страны, или просто свободно рекламируются, или требуют согласования рекламного текста», - подчеркнул он.

По словам Коваля, поэтому в этой части Коалиционное соглашение противоречит европейским подходам.

Генеральный директор Украинской ассоциации издателей периодической прессы Алексей Погорелов отметил нецелесообразность начинать реформу сферы здравоохранения с запрещения рекламы лекарств, потому что «там намного более масштабные проблемы, и к ним запрещение рекламы не имеет никакого отношения».

По словам Погорелова, как и во всем мире, в Украине СМИ «существуют на доходы», то есть «это свободные СМИ», а в других случаях это «или олигархические СМИ, или спонсируемые СМИ», которые «работают на заказ».

Он отметил, что попытки ввести разные запреты относительно деятельности СМИ помешают их развитию.

Погорелов подчеркнул, что «при среднем падении отрасли по состоянию за 9 месяцев этого года где-то фактически на 32%, а в более мощных компаниях менее 20%», в случае введения запрета на рекламу лекарств, СМИ потеряют еще около 10% общей суммы доходов.

«А это ускоряет закрытие СМИ, это ускоряет увольнение редакторов и журналистов, и это ускоряет кризис в отрасли» - отметил он.