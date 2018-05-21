Закон о защите животных от жестокого обращения фактически не действует - зоозащитники

Недавно в одном из сел были зафиксированы запрещенные в Украине собачьи бои, которые проводились под видом тестирования животных.

Киев. 21 мая. УНИАН. Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения" фактически не действует.

Как заявила на пресс-конференции в УНИАН президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская, жестокое обращение с животными, а также их циничная эксплуатация в коммерческих целях все больше охватывает Украину и приобретает угрожающие размеры.

"К сожалению, в Украине жестокое обращение с животными стало нормой, и общество не воспринимает издевательства и убийство животных как преступление. При этом существует закон Украины "О защите животных от жестокого обращения", принятый еще в 2006 году, в котором есть статья, которая, например, запрещает натравливание животных друг на друга, в том числе, и собачьи бои. Но закон фактически не действует", - заявила она.

По словам Серпинской, правоохранители не расследуют преступления в отношении животных.

"Правоохранительные органы преступления против животных вообще не расследуют, дела в суд не доходят. И обычно живодеры остаются безнаказанными и продолжают свою ужасную работу. Самый яркий пример бездействия правоохранительных органов - догхантер Алексей Святогор, который сам убил более 1 тыс. собак и призывает людей убивать, травить бездомных собак. Но господин Святогор сих пор на свободе", - подчеркнула Серпинская.

Также, по информации координатора Форума спасения Киева Оксаны Костюкевич, в Украине сейчас существует почти 30 притравочных станций, где жестоко обращаются с животными. Основные три - во Львовской области, в столичном Национальном природном парке «Голосеевский» и в Киевской области на территории Сухолучья.

"Наша цель - запретить эти притравочные станции на законодательном уровне. И уже есть в Верховной Раде законопроект № 6598, основной задачей которого является охрана животного мира и растений, охраняемых международными договорами", - сказала Костюкевич.

Как сообщил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, недавно стало известно о деятельности группировки, которая более 10 лет занимается браконьерским отловом мелких певчих птиц и вывозом их на продажу за границу. "Птиц везут туда для того, чтобы их там убить, вырвать язык и сделать из него паштет", - пояснил он.

Также фиксируются случаи массовой скупки таких птиц. По его информации, например, дельцы скупают щеглов по 35 грн за одну птицу, а в арабских странах их реализуют за 50-70 грн за одну птицу.

"По нашим подсчетам, за 10 лет Украине был нанесен ущерб примерно на 2,5 млн долларов США и вывезено из страны около 2 млн птиц. Как зоолог, я могу сказать, что в последнее время, например, снегирей уже в Украине не осталось", - подчеркнул Борейко.

Представитель общественной организации по защите животных "Луч жизни" (г. Кривой Рог) Галина Ткаченко сообщила, что в конце апреля в селе Терновка под Кривым Рогом были зафиксированы собачьи бои, которые проводили под видом тестирования.

"Проходит это около автостанции. Территория ограждена. То есть специально было все подготовлено для проведения этого так называемого тестирования или выставки собак. Собачьи бои запрещены законом Украины, нельзя их проводить. Но под видом тестирования проходят собачьи бои", - подчеркнула она.