В Киеве проходит международный интернет-кинофестиваль Independent Star в поддержку режиссера Сенцова (видео)

Победители кинофестиваля будут объявлены 24 мая.

Киев. 21 мая. УНИАН. В Киеве проходит международный интернет-кинофестиваль Independent Star в поддержку незаконно осужденного в Российской Федерации режиссера Олега Сенцова.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент международного интернет-кинофестиваля Independent Star Елена Яремчук.

«Толчком к проведению нынешнего кинофестиваля стало заключение украинского кинорежиссера Олега Сенцова», - сказала она. По словам Яремчук, в этом году кинофестиваль делает акцент на социальных роликах и на экологии. Все собранные средства во время мероприятий фестиваля пойдут на поддержку Сенцова, отметила Яремчук.

Организаторы кинофестиваля сообщили, что в этом году было подано 600 работ на суд жюри, из которых 180 отобраны и представлены на суд широкой общественности на странице кинофестиваля в социальной сети.

Среди мероприятий, которые проходят в рамках фестиваля, в частности, показ в Верховной Раде 22 мая фильма режиссера Аскольда Курова «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова».

Как отметила руководитель студии UG Production Юлия Гончар, награждение победителей фестиваля состоится 24 мая. «В 19.00 начнется проход по красной дорожке. С 20.00 начнется торжественная церемония награждения победителей в 10 категориях. В частности, документальный фильм, лучшая короткометражка, лучшая реклама, лучший нетрадиционный сюжет, лучший актер, лучшая актриса, музыкальный клип. После торжественной церемонии награждения победителей будет гала-концерт, где все смогут насладиться творчеством наших артистов - не только украинских звезд, но и звезд международного уровня», - сказала она.