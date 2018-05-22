В Киеве презентовали Библию для незрячих детей, напечатанную шрифтом Брайля

Издание - не для продажи, а будет распространяться в специализированных социальных учреждениях и передаваться в семьи, где есть незрячие дети.

Киев. 22 мая. УНИАН. В Киеве презентовали издание Библии для незрячих детей, напечатанной шрифтом Брайля - «Біблія для дітей. Заплющ очі. Дивись серцем».

Книга была представлена во время пресс-конференции в УНИАН епископом-помощником Киевской архиепархии Украинской греко-католической церкви преосвященным владыкой Иосифом Миляном и вдохновителем и руководителем проекта Ростиславом Комаренко. Иллюстрации к книге сделала Анна Гут.

По словам главы пресс-бюро Киевской архиепархии священника Андрея Боднарука, основной месседж, который несет это издание Библии, - объединить всех детей, как тех, которые имеют определенные недостатки зрения, которые являются незрячими, и тех, которые являются здоровыми в своем зрении. Он отметил, что книга имеет текст двумя шрифтами: один - шрифт Брайля, второй - увеличенный обычный шрифт, который смогут прочитать те, кто имеет плохое зрение, или удобный для совсем маленьких детей.

«Эта книга приурочена памяти большой фигуры нашего народа, великого украинского, морального авторитета нашей нации, блаженнейшего Патриарха Любомира Гузара, который отошел в вечность и на днях память о нем будем чествовать. Он сам на склоне своих лет переживал борьбу, связанную с потерей зрения. Поэтому сам очень часто заботился о том, чтобы люди, которые имеют нарушения зрения, которые являются незрячими, имели возможность читать и познавать слово Божье. Этим изданием сегодня мы хотим сказать, что Священное писание, Библия доступны для каждого человека», - отметил Боднарук.

По его словам, книга - не для продажи, а будет распространяться по библиотекам УТОС, школам-интернатам, социальным центрам, детским садам, в приходах УГКЦ, где есть такая необходимость, а также раздаваться в семьях, где есть незрячие дети, или которые имеют остаточное зрение.

Он сообщил, что работа над этим изданием была начата с архиерейского благословения владыки Миляна.

«К нам пришли люди с идеей, и эта идея упала на хорошую почву и проросла моментально. Мы сразу загорелись той идеей, которую нам принесли, и сразу начали работать над тем, чтобы ее осуществить», - отметил Милян.

Он сообщил, были найдены средства на первый тираж этой Библии, сейчас она допечатывается. Этот тираж составляет 700 экземпляров. Но планы продолжить печать книги, поскольку этот объем слишком мал для всей Украины.

«Мы издали немного экземпляров. Но, я думаю, это старт. Я хочу сказать официально, что мы на этом не остановимся. Это маленький старт большого дела. ...Этот проект - это отрывки библейские. Он реализован на средства, на пожертвования детской организации из Германии «Дети для детей», - сообщил Милян, объяснив, что немецкие дети на Рождество ходят колядовать и собирают «немалые деньги».

«Эти деньги передаются в общий «котел» и после того организация раздает детям по всему миру на различные проекты подобные, как мы сегодня имеем, необходимое финансирование», - отметил Владыка.

Он напомнил слова Блаженнейшего Любомира, что человек призван в этот мир, чтобы его изменить.

«Подобными этому проектами мы пытаемся изменить мир для тех, кто, в частности, призван судьбой «закрыть глаза и смотреть сердцем», - сказал представитель церкви.

Комаренко обратил внимание на то, что кроме Киева книга будет представлена также в Ривне, Харькове, Одессе, Житомире, Ивано-Франковске. Сейчас изучается потребность регионов в количестве таких детских Библий. Он выразил надежду, что государство присоединится к решению проблемы обеспечения незрячих украинцев книгами со шрифтом Брайля. Руководитель проекта подчеркнул, что на сегодняшний день практически вся помощь незрячим осуществляется за счет волонтерских организаций, общественными движениями, отдельными людьми.

«Я надеюсь, что смогу реализовать и другие проекты - это то, чего не хватает для детей. Это познавательная литература, стихи, сказки, какие-то игровые тематики. Потому что дети с нарушением зрения этого не имеют сейчас», - добавил владыка Милян.