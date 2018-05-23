Бизнес просит Президента в ближайшее время внести на рассмотрение парламента законопроект о налоге на выведенный капитал (видео)

По словам бизнесменов, для того чтобы налог на выведенный капитал заработал с 1 января 2019 года, закон необходимо принять в первом полугодии текущего года.

Киев. 23 мая. УНИАН. Представители работающего в Украине бизнеса обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой внести в парламент в ближайшее время законопроект о введении налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль для последующего его принятия депутатами.

Об этом бизнесмены заявили в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Мы понимаем, что в стране есть один человек, который может взять на себя ответственность (за внесение в парламент законопроекта - УНИАН) и организацию - это президент Украины Петр Порошенко. Мы обращаемся к нему от имени всего бизнеса, пожалуйста, выполните обещание ввести этот налог с 1 января 2019 года», - сказал владелец компании TK-Group, президент объединения работодателей легкой промышленности «Укрлегпром" Александр Соколовский.

Он отметил, что для того чтобы налог заработал с 1 января следующего года, принять закон необходимо до 1 июля 2018 года.

По словам бизнесмена, законопроект выгоден бизнесу, который платит налоги, а также тем, кто находится в тени, но планирует легализировать работу своего бизнеса. При этом введение налога на выведенный капитал не выгодно бизнесу, конкурентным преимуществом которого является уклонение от уплаты налогов, силовикам и проверяющим, предприятиям, которые в прошлые периоды показали огромные убытки.

Соколовский отметил, что потенциальными плюсами законопроекта являются снижение издержек предприятия, экономия для тех предприятий, которые инвестируют в производство, легализация доходов, рост зарплат и повышение производительности внутри страны.

«Мы обращаемся к президенту. Еще есть шанс спасти ситуацию, экономику вытащить из этого болота, в котором она сейчас находится», - сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции заместитель генерального директора компании «АрселорМиттал Кривой Рог» Владимир Ткаченко отметил, что для того, чтобы наша страна была более конкурентоспособной, необходимо модернизировать предприятия, и для этого должны быть созданы соответствующие стимулирующие условия для бизнеса по аналогии с другими странами.

«Когда мы увидели закон о налоге на выведенный капитал, мы увидели в нем смысл и стимулирование. Понятно, что многие международные компании заинтересованы выводить деньги, но нужно определиться, что для нас важнее - инвестирование или выведение. Мы видим в этом преимущество, потому что мы планируем инвестировать и развиваться», - сказал он.

По словам Ткаченко, компания, которую он представляет, в ближайшие три года планирует осуществить инвестиции на 1,5 млрд долл. в нашей стране.

«Этот законопроект может помочь именно тем, кто хочет инвестировать в материальное производство, и мы его ждали… Мы видим в этом поддержку государства, и если этот закон появится в парламенте, появится большое количество депутатов, которые его поддержат», - сказал Ткаченко.

По мнению присутствующего на пресс-конференции президента холдинга Internet Invest Group, президента консалтингового агентства «Ольшанский и партнеры» Александра Ольшанского, указанный законопроект является самым революционным шагом для бизнеса за всю историю независимости нашей страны. Он отметил, что нельзя назвать нормальным то, что на данный момент предприятия не могут без уплаты налогов инвестировать свои средства в расширение и модернизацию.

«Этот законопроект возвращает ситуацию к нормальной… Бизнес должен заявить, что так лучше и что мы так сможем развивать нашу страну», - сказал он.

По словам еще одного участника пресс-конференции - ресторатора, владельца сетей «Сушия» и Star Burger Геннадия Медведева, на сегодняшний день предприниматели не могут вести свой бизнес абсолютно легально.

«Предприниматели сейчас не в состоянии выдержать налоговый пресс. Введение закона позволит спокойно спать и находиться в понятном правом поле», - сказал он.

Бизнесмен отметил, что на данный момент в Украине отсутствует финансовый лифт для глобального роста ввиду отсутствия фондового рынка, банковского кредитования по приемлемым ставкам, а принятие закона о введении налога на выведенный капитал позволит исправить такую ситуацию.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал, который предполагает налогообложение не прибыли, а дивидендов и приравненных к ним доходов, по ставкам 15% и 20% соответственно.

Президент Украины Петр Порошенко надеется на введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль с 1 января 2019 года, считая его нетривиальным решением для ускорения экономического роста нашей страны.

В то же время ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд выступил против введения этого налога без компенсации потерь бюджета.

По оценкам экспертов, введение налога на выведенный капитал вместо существующего в Украине налога на прибыль в первый год приведет к потерям бюджетных доходов в размере от 1,2% до 1,5% ВВП, что составляет от 37 до 47 млрд грн.