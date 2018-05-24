Предприниматели Чонгара Херсонской области призывают руководство страны остановить изъятие из хозяйственного пользования почти 22 тыс. га водного фонда Сиваша (видео)

Изъятие из хозяйственного пользования данной территории приводит к значительному ухудшению социально-экономической обстановки, из-за этого люди вынуждены выезжать в другие регионы, в том числе - на временно оккупированную территорию Крыма.

Киев. 24 мая. УНИАН. Предпринимателей, занимающиеся добычей и экспортом водных гидробионтов на территории Чонгарского сельского совета Херсонской области, непосредственно прилегающей к административной границе со временно оккупированной территорией Крыма, призывают президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана остановить незаконное изъятие из хозяйственного пользования почти 22 тыс. га водного фонда озера Сиваш руководством Азово-Сивашского национального природного парка.

Данное обращение на пресс-конференции в УНИАН озвучил ответственный за вылов водных гидробионтов ассоциации «Аква-зоо» Анатолий Коблюк.

«Мы вынуждены обратиться к высшему руководству страны, к гаранту Конституции, президенту Петру Алексеевичу Порошенко с просьбой защитить жителей территории Чонгарского сельского совета от самовольного и незаконного изъятия из хозяйственного пользования почти 22 тыс. га водного фонда озера Сиваш. Потому что непринятие необходимых мер лишит местное население работы и средств к существованию. Сейчас права местных жителей грубо нарушаются», - сказал Коблюк.

По его словам, начиная с ноября 2017 года территория Сиваша руководством Азово-Сивашского природного парка была самовольно включена в заповедник, из-за чего компаниям, которые занимались добычей и экспортом продукции, запрещают работать.

При этом он сообщил, что согласно полученным официальным письменным ответам от Чонгарского сельского совета Генического района, отдела Госгеокадастра в Геническом районе, главного управления Госгеокадастра в Херсонской области и данным публичной кадастровой карты, земли водного фонда залива Сиваш в пределах Чонгарского сельского совета не является заповедной территорией и относятся к землям общего пользования. Каких-либо ограничений на их использование не установлено.

Также Коблюк отметил, что попытки предпринимателей выяснить основания для таких действий не дают результата, так как никаких официальных документов руководство парка не предоставляет.

«Приезжают инспекторы, составляют протоколы на предпринимателей и направляют их в суд. Попытки предпринимателей выяснить, есть ли на земли водного фонда правоустанавливающие документы, которые в соответствии с Земельным кодексом должны быть, не дают результата, так как документы никто не предоставляет, их физически нет. Они их не предоставляют не только предпринимателям, но и сотрудникам полиции и суда», - отметил он.

Коблюк сообщил, что, несмотря на обращения представителей бизнеса в правоохранительные органы о противоправных действиях работников природного парка, полицией адекватные меры не предпринимаются. «Дела возбуждены, но никто их не расследует», - сказал он.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции предприниматель Роман Ярош сообщил, что за все время давления со стороны различных органов ни разу не была вызвана Госрыбинспекция, которая является основным контролирующим органом для данного вида бизнеса.

«В 2015 году я зарегистрировался и открыл предприятие и, как говорится, попал в мясорубку, где идет давление на бизнес непосредственно со стороны парка. Директор парка посылает всю администрацию парка: и егеря выезжают, и инспекторы, следователи. В последний раз выехали на одно предприятие четыре экипажа полиции, пограничники - всего было около 20-30 человек… Уже седьмой месяц это длится, и ни разу не вызвали на берег проверить наши документы непосредственно наш контролирующий орган - Госрыбинспекцию», - отметил Ярош.

По его словам, наличие всех необходимых разрешительных документов на промысел не помешало представителям охраны парка составить на него протокол о браконьерстве.

Также Ярош подчеркнул, что данная ситуация приводит к значительному ухудшению социально-экономической обстановки из-за чего люди вынуждены выезжать в другие регионы, в том числе на временно оккупированную территорию Крыма.

«Если два года назад я мог оформить на предприятие 10-15 человек, то сейчас мне уже оформлять некого. У нас люди на Чонгарском полуострове собираются и уезжают в Крым им там оккупанты предоставляют рабочие места», - сказал он.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции глава ассоциации Производителей и экспортеров водных гидробионтов «Аква-зоо» Валерий Коблюк отметил, что сложившаяся ситуация выглядит как спланированная диверсия с целью подорвать экономику прилегающей к Крыму территории.

«Я считаю, что это идет специальная подрывная деятельность экономической безопасности государства. Мы неоднократно обращались по этому поводу и в СБУ, и во все контролирующие органы. Это диверсия, которая подрывает экономику на админгранице, чтобы люди проявляли недовольство в отношении действующей власти», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал правоохранительные органов после принятия закона о защите бизнеса от давления со стороны силовиков, говорить с предпринимателями на «вы» и с уважением.

Справка УНИАН. Азово-Сивашский национальный природный парк расположен в северной части акватории залива Сиваш и на косе Бирючий остров в Азовском море, на территории Херсонской области.