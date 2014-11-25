Павличенко-старший заявляет, что против него готовят новые уголовные дела

Киев. 25 ноября. УНИАН. Дмитрий Павличенко, который был осужден, а затем амнистирован по делу об убийстве судьи, заявляет о новых попытках возбудить против него несколько уголовных дел, чтобы не возвращать его семье изъятые по решению суда квартиру, автомобиль и другие личные вещи.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"До меня доходят слухи, что против меня сфабриковано не менее 15 дел", - сказал Павличенко.

По его мнению, это связано с тем, что, "когда мы обратились в различные инстанции относительно защиты своих прав и возвращения нам всего разграбленного, конфискованного имущества, недвижимого, в мой адрес пошли угрозы, что меня арестуют в ближайшее время".

По словам Павличенко, Голосеевский районный суд Киева отказал ему в снятии ареста с изъятого имущества.

Павличенко 27 ноября планирует вместе с активистами и правозащитниками организовать пикетирование Апелляционного суда столицы, который должен рассматривать его жалобу на решение суда первой инстанции.

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2012 года Голосеевский райсуд Киева приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи Шевченковского райсуда Киева Сергея Зубкова.

Судья Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде дома, где он проживал, в Киеве.

14 января 2013 года Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор отец и сын Павличенко просили генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей. Также обвиняемые заявляли о пытках.

23 января 2014 года Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел оставил в силе приговор Павличенко.

Впоследствии отец и сын Павличенко были освобождены во исполнение постановления Верховной Рады "Об освобождении политзаключенных" от 24 февраля, которое предусматривало освобождение в целом 23 заключенных.