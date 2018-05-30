В рамках международного фестиваля «Славница» 3 июня состоится акция в поддержку детей-сирот «Все дети есть дети» (видео)

Наравне с другими детьми в творческих конкурсах фестиваля примут участие дети-сироты, которые также смогут проявить свои способности и таланты.

Киев. 30 мая. УНИАН. В рамках V международного фестиваля «Славница» состоится благотворительная акция «Все дети есть дети», которая будет проведена в поддержку детей-сирот Киевского областного центра социально-психологической реабилитации детей "Родына" (с. Сезенков, Барышевский район).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказала представитель организаторов фестиваля Лилия Шеханина, которая является президентом Международного телевизионного фестивального движения «TV Start», на платформе которого проводится фестиваль «Славница».

Шеханина сообщила, что фестиваль состоится 3 июня на территории парка «Киевская Русь» (с. Копачов, Обуховский район).

«Славница» - это будет большой многожанровый фестиваль детского творчества, который мы проводим уже 5 лет. Впервые в этом году мы проводим его с центром развития «Верю в тебя» и с Духовной академией «Иисус Навин». И многие дети, которые будут присутствовать на нашем фестивале - они будут присутствовать на благотворительной основе. Это дети-сироты, дети с ограниченными физическими возможностями. И они будут работать наравне со всеми другими детьми, и смогут проявить свои способности и таланты в творческих конкурсах фестиваля», - сказала она.

Дети-сироты, как и другие участники фестиваля, получат профессиональную видеозапись своего выступления и смогут по своему усмотрению использовать ее, возможно, для построения дальнейшей карьеры. Также фестиваль с выступлениями всех детей будет транслироваться на одном из телеканалов.

Инициаторами акции стали студенты Духовной академии «Иисус Навин» и ОО «Центр развития детей с особыми потребностями «Верю в тебя». Акция пройдет при поддержке компании ARDIS group.

Как отмечалось на пресс-конференции, по статистике в Украине сейчас насчитывается около 71 тыс. детей-сирот. Дети, лишенные родительской опеки, наиболее склонны к бродяжничеству, опасности стать жертвами насилия, преступлений. Они рано приобщаются к наркотикам, алкоголю. Сиротство разрушает эмоциональные связи ребенка с окружающей социальной средой, с миром взрослых и сверстников. 60% воспитанников детских заведений имеют хронические патологии и, преимущественно, это патология центральной нервной системы.

Студент академии «Иисус Навин», общественный деятель, представитель компании ARDIS group Дмитрий Голубков подчеркнул, что дети-сироты нуждаются во внимании, и для них будет важно получить возможность проявить себя. По его словам, у всех детей есть талант, но не у всех есть возможность его раскрыть.

«Проблема сиротства на данном этапе в Украине очень глобальная и очень много есть нюансов, которые надо решать по этой теме», - подчеркнул он.

Председатель Фонда «Измени одну жизнь» Леонид Лебедев, который занимается опекунством детей, ведет работу с сиротами и является многодетным отцом, сообщил, что на сегодняшний день 106 тыс. детей проживают в интернатных заведениях, но из них только 6% являются сиротами, которых можно усыновить или отдать под опеку, а остальные 94% - это так называемые социальные сироты, дети при живых родителях.

Он выразил убеждение, что акция не только поможет детям из центра «Родына», но и напомнит обществу о проблеме, и, возможно, кто-то задумается о возможности взять в свою семью ребенка-сироту.