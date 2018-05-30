Представители розничной торговли инициируют акцию по борьбе с продажей сигарет несовершеннолетним (видео, фото)

Программа рассчитана на год и предусматривает регулярные визиты к представителям розничной торговли, проведение образовательных мероприятий и предоставление информационных материалов.

Киев. 30 мая. УНИАН. Общественный союз «Национальная организация розничной торговли» (НОРТ), который объединяет представителей среднего и малого бизнеса, инициирует акцию «Табак – не для детей» и призывает представителей бизнеса, контролирующие и правоохранительные органы присоединиться к ней.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава ОС «Национальна организация розничной торговли» Юрий Бондарев.

Согласно законодательству, в Украине запрещена продажа табачных изделий лицам, которые не достигли 18-летнего возраста, за нарушение этой нормы для владельцев точек продаж предусмотрен штраф в размере 6800 грн и лишение лицензии.

«Именно поэтому НОРТ, как ответственная отраслевая ассоциация, выступила с инициативой, которая призвана информировать представителей малого и среднего бизнеса, в частности, владельцев сетей и киосков, руководителей и продавцов о требованиях законодательства. Также мы предлагаем присоединиться к инициативе соответствующим контролирующим органам со стороны власти», - отметил Бондарев.

По его словам, программа будет состоять из двух частей. Первая часть будет направлена на то, чтобы проинформировать собственников о социальных рисках для бизнеса при продаже сигарет несовершеннолетним. Второй этап включает обучающие программы для продавцов и менеджеров.

Как отметили в организации, программа предусматривает регулярные визиты к представителям розничной торговли, проведение образовательных мероприятий и предоставление информационных материалов.

«Мы хотим, чтобы все торговые точки, у которых есть лицензия, не продавали сигареты несовершеннолетним» - добавил он.

По словам Бондарева, программа начинается с июня и рассчитана на год.

К инициативе уже присоединились представители нескольких торговых сетей.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство сигарет в Украине в январе-апреле этого года сократилось на 29,2% и составило 19,8 млрд штук. Объем производства сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в Украине в 2017 году составил 92,1 млрд штук, что на 6,2% меньше, чем в 2016 году.

Справка УНИАН. ОС "Национальна организация розничной торговли" - союз, который объединяет представителей среднего и малого бизнеса. Начала работать в 2013 году. Главная цель союза - качественное взаимодействие участников розничной торговли со всеми ветвями власти. Цели союза - защита законных прав и интересов представителей розничной торговли, построение открытого, конструктивного и эффективного диалога между представителями малого бизнеса и органами государственной власти, участие в формировании государственной политики в сфере предпринимательства и содействие развитию малого бизнеса.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/80101