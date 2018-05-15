Участник «Евровидения-2018» от Украины Melovin заявил, что уже начал работу над новым альбомом

2 июня артист даст концерт в Киеве, после которого выступит еще в 4 городах Украины.

Киев. 15 мая. УНИАН. Украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров), который 8-12 мая представлял Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" в столице Португалии Лиссабоне, заявил, что не хочет отдыхать после участия в конкурсе и уже начал работу над новым альбомом.

Об этом артист сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Сейчас мы начинаем работу над следующим альбомом, хочется сделать его максимально непохожим на то, что делал ранее. Никакого отдыха после «Евровидения» не было, я прилетел и сразу пошел в студию. Вчера я уже работал над новой песней. Надо быстрее работать и делать все дальше», - сказал певец.

Отвечая на вопросы журналистов о дальнейших планах, он также рассказал, что уже определены даты его концертов в Украине.

«Начинаем в Киеве, концерт 2 июня. Будет очень красивое шоу, будет все красиво и ярко, впрочем, как я всегда люблю делать», - отметил он и добавил, что после Киева запланированы концерты во Львове, Одессе, Харькове, Днепре.

По поводу концертов за пределами страны артист отметил, что «очень хочется тур в Европе, и мы сейчас работаем над этим».

Говоря о впечатлениях от «Евровидения», Melovin сказал: «Это было все круто. В любом случае, это был первый выход на большую арену, когда огромный зал, очень много людей подпевают твоей песне. По организации тоже было все очень круто – подготовка, тайминг, все четко по времени, и это даже в какой-то степени закалило меня».

Артист поблагодарил свою команду, друзей, родителей, фанов, украинских зрителей за мощную поддержку во время конкурса.

На просьбу сказать о своем отношении к оценкам профессионального жюри Melovin сказал, что его не сильно сейчас это волнует.

«Я всегда ставлю на первую позицию голоса зрителей, потому что артист, по сути, работает для них», - подчеркнул он.

«Я доволен всем. Главное для меня – это оценка зрителя, а она была высокая и это показатель того, что я все делаю правильно», - добавил певец.

По словам артиста, он получил от конкурса новый опыт и заряд вдохновения.

«По поводу победительницы Нетты Барзилай из Израиля, я под ее песню всегда танцевал и в финале, когда она пела уже как победительница, мы тоже танцевали и отрывались. Мне нравится эта песня», - сказал он.

Руководитель Национального отбора на «Евровидение-2018» Наталия Франчук сообщила, что поездка украинского певца на конкурс, включая стоимость проживания, питания, постановки, реквизита, аранжировки песни, обошлась в 2,2 млн грн. Финансовую поддержку оказал канал СТБ.

«Мы считаем, что за Melovin`а стыдно не было. Он выступил хорошо, спел чисто, выглядел отлично. И количество просмотров на канале YouTube за одни сутки – больше 2,5 млн он получил от международной публики – это хороший результат, это его результат. А то, что хватает злых людей – они всегда будут. И в этом плане для меня важно, когда наш артист возвращается, – с каким бы местом он не возвращался – мы должны понимать, что это представитель нашей страны. И повторю, мне не было за него стыдно, мне было круто, он был замечателен», - сказала Франчук.