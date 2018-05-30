Галерея авторских работ «Гамма» признана лучшей на международной выставке "Art! Vancouver-2018" (видео)

Выставка проходила в канадском городе Ванкувер с 19 по 22 апреля этого года.

Киев. 30 мая. УНИАН. Галерея авторских работ современного украинского искусства «Гамма» признана лучшей галереей по результатам международной выставки "Art! Vancouver-2018", которая проходила в Ванкувере с 19 по 22 апреля этого года.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила арт-менеджер галереи авторских работ современного украинского искусства «Гамма» Екатерина Радченко.

«Это ежегодная международная выставка, на которой галерея авторских работ «Гамма» впервые представила современное украинское искусство в выставочном зале Ванкувера, где были размещены работы более 100 художников со всего мира. По итогам жюри наша галерея была награждена дипломом как лучшая галерея среди участников выставки, а высокий уровень профессионализма наших мастеров поразил как художников, так и коллекционеров и просто ценителей прекрасного», - рассказала Радченко.

Она также отметила, что в галерее «Гамма» представлены работы более 50 современных авторов и художников со всей Украины. Совместно с организаторами выставки в Ванкувере была отобрана пятерка тех, кто имел возможность представить свои работы на выставке.

Заслуженный художник Украины Иван Пилипенко отметил, что тронут приглашением принять участие в выставке в Канаде.

«Я очень тронут, что меня пригласили в Ванкувер с работами. Вообще я очень тронут тем, что такие люди, которые обращают внимание на искусство, в нашей стране еще существуют, потому что у чиновников нет на это времени», - сказал он на пресс-конференции.

В свою очередь, владелица галереи авторских работ современного украинского искусства «Гамма» Татьяна Балялина подчеркнула, что в галерее собраны лучшие произведения современных художников.

«Наши художники в своих произведениях передают всю палитру эмоций, чувств, переживаний. В целом произведения объединяет один принцип, по которому постоянно формируется экспозиция галереи - многогранность нашего украинского таланта, базирующегося на профессионализме. Также основным критерием отбора произведений для нашей галереи является эмоциональное наполнение работ, и мы счастливы, что наши посетители имеют возможность почувствовать то, что хотят передать наши художники», - сказала она.

Балялина также подчеркнула, что галерея не ограничивается только экспозицией работ. В частности, в «Гамме» проходят мастер-классы художников, а также культурно-развлекательные вечера.