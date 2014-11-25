Внеочередные парламентские выборы в целом прошли в соответствии с международными стандартами - КИУ

Киев. 25 ноября. УНИАН. Внеочередные парламентские выборы 26 октября в целом прошли в соответствии с международными стандартами, вместе с тем, избирательный процесс сопровождался значительными нарушениями.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили эксперты Комитета избирателей Украины, опираясь на финальный отчет общественного наблюдения за этими выборами.

«Внеочередные выборы народных депутатов Украины 26 октября в целом прошли в соответствии с международными стандартами. Вместе с тем, избирательный процесс сопровождался значительными нарушениями, в частности на этапе осуществления предвыборной агитации и во время установления итогов голосования в одномандатных избирательных округах», - говорится в отчете.

Отмечается, что основной причиной недостатков в организации и проведении выборов стала смешанная система, по которой половина конституционного состава парламента должна была избираться по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных округах.

«В украинских реалиях эта система создает питательную почву для злоупотребления административным ресурсом, подкупа избирателей, фальсификации результатов волеизъявления избирателей, получения провластными партиями значительно большего количества мест в парламенте, чем при условии проведения выборов по пропорциональной системе. Второй основной причиной недостатков в проведении выборов стало проведение антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, что сделало невозможным проведение выборов в 9 округах Донецкой области и 6 округах Луганской области. Также выборы не проводились в 12 округах Автономной Республики Крым и города Севастополь, которые находятся под оккупацией Российской Федерации», - отмечается в отчете.

Подчеркивается, что подготовка к выборам в Донецкой и Луганской областях, несмотря на предпринятые в этом направлении усилия со стороны Центральной избирательной комиссии в целом была недостаточно организованной, до последней недели перед днем голосования не было известно, в каких именно округах соответствующих областей будут проводиться выборы.

«К позитивам избирательной кампании стоит отнести то, что 14 октября парламентом были внесены существенные изменения в Уголовный кодекс Украины по ужесточению ответственности за избирательные преступления... К сожалению, изменения в Уголовный кодекс были внесены за короткий срок до дня голосования, и значительная часть нарушений, которые имели место до вступления ими в действию, останутся безнаказанными. Негативной оценки заслуживает то, что парламентом так и не был принят законопроект №4846, направленный на повышение прозрачности финансирования предвыборной агитации и финансирования партий. В результате финансирование предвыборной агитации осуществлялось непрозрачно. Обнародованные на веб-сайте ЦИК промежуточные и окончательные финансовые отчеты партий и кандидатов на выборах не позволяют избирателям получить информацию о том, за счет чьих именно средств партии и кандидаты на выборах финансировали свои агитационные расходы», - поясняется в отчете.

Кроме того, отмечается, что одним из проблемных этапов избирательного процесса стал этап регистрации кандидатов.

«Негативной оценки заслуживает практика ЦИК, по которой несоответствие оформления регистрационного документа кандидата считалось его неподачей. ЦИК решала вопрос об отказе в регистрации в связи с отсутствием постоянного проживания на территории Украины в течение установленного Конституцией срока по-разному в отношении разных кандидатов: одним кандидатам было отказано в регистрации, учитывая это основание, тогда как некоторые кандидаты, которые в течение длительного времени не проживали в Украине, были зарегистрированы. Многим кандидатам в депутаты было отказано в регистрации на формальных основаниях, и соответствующие решения ЦИК были отменены в судебном порядке. В результате процесс регистрации кандидатов на выборах затянулся до середины октября 2014 года, в связи с тем, что ЦИК должна была выполнить решения судов по регистрации кандидатов, которым было противоправно отказано в регистрации. Такие кандидаты имели возможность проводить агитацию всего в течение меньше 10 дней, что поставило их в неравные условия с другими кандидатами», - подчеркивают в КИУ.

«Поскольку выборы половины народных депутатов Украины проводились по мажоритарной системе относительного большинства, нарушения порядка осуществления предвыборной агитации и использования недобросовестных практик во время агитации в одномандатных округах носило массовый характер. В частности массовый характер носила так называемая “джинса” или скрытая политическая реклама, причем размещалась она как в пользу отдельных кандидатов, так и в пользу подавляющего большинства партии. Основные партии фактически пренебрегли запретом на проведение агитации в преддверии и в день голосования, а также агитации до регистрации выдвинутых ими кандидатов в общегосударственном избирательном округе. До регистрации кандидатов партии активно размещали внешнюю политическую рекламу без каких-либо исходных данных, в то время как в преддверие голосования и в последующие дни по всей территории Украины была размещена внешняя реклама, выполненная с использованием партийных цветов, логотипов и символики партии, которую можно расценивать как скрытую внешнюю политическую рекламу. Распространенным нарушением стало размещение политической рекламы в запрещенных местах или в запрещенный законом способ, в том числе на общественном транспорте. Массовый характер также имела практика порчи внешней рекламы кандидатов и партий, регистраций кандидатами в округах так называемых “двойников”, то есть лиц с одинаковыми фамилиями, в некоторых случаях - даже с именами. Значительное распространение получили случаи “черного пиара”, распространение печатных материалов предвыборной агитации без исходных данных”, - отмечается в отчете.

Подчеркивается, что позитивом парламентских выборов стало уменьшение уровня использования админресурса на выборах партиями и кандидатами, особенно по сравнению с выборами 2012 года. Случаи участия должностных лиц в агитационных мероприятиях носили преимущественно единичный характер.

«27 из 29 партий и почти половина кандидатов в одномандатных округах фактически проигнорировали требования закона о выборах народных депутатов Украины относительно представления в соответствии с ЦИК и ОИК промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов. И до сих пор на веб-сайте ЦИК не обнародованы окончательные финансовые отчеты о поступлении и использовании средств избирательных фондов почти 2/3 кандидата, который принимал участие в баллотировании. Все это не способствует надлежащей прозрачности финансирования предвыборной агитации», - отмечается в отчете.

За период избирательного процесса, сказано в документе, органами внутренних дел было открыто свыше 400 уголовных производств, связанных с противоправными посягательствами на избирательные права. «Важно, что бы это значительное количество производств завершились конкретным результатом в форме назначения наказания лицам, которые совершили избирательные преступления», - подчеркивается в отчете.