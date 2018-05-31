Адвокаты обвинили бывшего собственника агрохолдинга «Мрия» в попытке давления на свидетелей и следствие (видео)

Киев. 31 мая. УНИАН. Бывший собственник агрохолдинга «Мрия» Николай Гута пытается запугать своих бывших сотрудников, чтобы те не выступали в качестве свидетелей по уголовным производствам, открытым в отношении его, о чем на пресс-конференции в УНИАН заявил адвокат Дмитрий Йовдий, представляющий интересы бывшего генерального директора холдинга Владислава Луговского.

По словам юриста, в отношении Гуты открыто 12 уголовных производств, основным из которых является обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.

Йовдий добавил, что в ближайшее время швейцарский суд может принять решение об экстрадиции бывшего собственника холдинга в Украину, поэтому Гута всячески пытается оказать давление как на Луговского, так и на других бывших сотрудников «Мрии», чтобы они не давали показания в украинских судах.

«Их начали запугивать, к ним начали приходить люди спортивной внешности, угрожать физической расправой. Позднее начали отбирать имущество с помощью фиктивных решений судов, при помощи подделанных подписей, фальсификации документов и узаконивания через суды фальшивых документов», - сказал он.

Адвокат добавил, что этими действиями занимается организованная группа из нескольких десятков человек.

«Эти люди просто ездят и терроризируют абсолютно всех, кто причастен к агрохолдингу «Мрия» с той целью, чтобы люди просто закрыли рот», - сказал юрист.

В качестве примера он сообщил, что у его клиента путем подделки подписи пытаются отобрать квартиру в Киеве.

Уверенность в том, что за этим стоит именно Гута подкрепляет факт участия в этих действиях людей, который ранее работали в охране агрохолдинга.

Как добавила адвокат Юлия Федосюк, присутствовавшая на пресс-конференции, в Печерском районном суде зарегистрированы несколько исков против иностранных компаний о взыскании долгов, истцом по которым выступает именно бывший охранник агрохолдинга. Он якобы заключил договоры уступки права требования с зарегистрированными в Сингапуре и на Виргинских островах иностранными компаниями, которые якобы заключили договоры с компаниями-клиентами адвоката Федосюк.

Присутствовавший на пресс-конференции народный депутат Украины, заместитель главы парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй заявил, что он направит свои депутатские обращения руководителю Нацполиции Сергею Князеву, главе МВД Арсену Авакову, генпрокурору Юрию Луценко и директору НАБУ Артему Сытнику с требованиями остановить описанный юристами произвол.

«Это необходимо остановить. Однозначно ситуация требует депутатского контроля и обращений. Я буду помогать любыми путями», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2014 года агрохолдинг «Мрия» не смог выплатить около 130 млн долл. по своим обязательствам. По данным международного комитета кредиторов, задолженность «Мрии» перед всеми финансовыми кредиторами к моменту объявления дефолта составляла 1,3 млрд долл.

После технического дефолта, объявленного в августе 2014 года, «Мрия» перешла под контроль кредиторов – крупнейших международных банков и инвестиционных фондов.

В январе 2015 года Интерпол объявил в розыск Николая Гуту, сына основателей и совладельцев агрохолдинга «Мрия» Ивана и Клавдии Гута, из-за подозрений в мошенничестве.

В феврале 2015 года был назначен новый топ-менеджмент «Мрии». Генеральным директором агрохолдинга был назначен Саймон Чернявский, который ранее возглавлял сельскохозяйственный HarvEast Holding.

31 января 2017 года комиссия при Министерстве юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации имущественных прав и бизнеса вернула крупному производителю сельскохозяйственной продукции агрохолдингу «Мрия» корпоративные права 10 юридических лиц и их земельные активы в размере 5 тыс. га, которые были незаконно выведены предыдущими собственниками компании.

По оценкам агрохолдинга «Мрия», в момент объявления дефолта предыдущими собственниками были выведены права аренды на землю размером 60 тыс. га и более 1 тыс. единиц техники, которые были переданы подставным юридическим лицам.

Справка УНИАН. «Мрия» – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году. Компания обрабатывает около 180 тыс. гектаров земель в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Агрохолдинг выращивает пшеницу, картофель, рапс, кукурузу, гречиху, подсолнечник, сою, ячмень и горох. В структуре холдинга собственные элеваторы и зернохранилища мощностью более 660 тыс. тонн, а также собственный семенной завод производственной мощностью 300 тонн семян в сутки.