США и Великобритания должны присоединиться к Минскому процессу, в рамках которого надо заключить новое соглашение "Минск-3" - эксперты (фото, видео)

Эксперты заявляют, что предметом нового соглашения должно стать прекращение военной агрессии, возвращение оккупированных территорий, их полноценная реинтеграция в состав Украины.

Киев. 31 мая. УНИАН. Соединенные Штаты Америки и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии должны как полноправные участники присоединиться к Минскому переговорному процессу, в рамках которого надо заключить новое соглашение "Минск-3" с целью восстановления территориальной целостности Украины.

Такое мнение высказали эксперты общественной организации «ЭкспертиЗА Реформ» на пресс-конференции на тему: «Минск-3: экспертная модель реинтеграции временно оккупированных территорий» в УНИАН.

В частности, они представили свое видение реинтеграции оккупированных Россией украинских территорий Крыма и Донбасса, получившее название «Минск-3».

Председатель Координационного совета общественной организации «ЭкспертиЗА Реформ» Юрий Георгиевский отметил, что сейчас Минский переговорный процесс замедлился.

"Мягко говоря, он напоминает бег на месте", - сказал Георгиевский и добавил, что этот процесс находится в состоянии кризиса.

Также он отметил, что лидеры стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - уже длительное время не встречались все вместе.

Говоря о результативности работы "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и четырех ее рабочих подгрупп, Георгиевский напомнил, что в 2014-2015 годах были разработаны документы, известные как Минские соглашения - Минский протокол, Минский меморандум и Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений. В то же время, как отметил эксперт, в течение 2016-2017 годов не удалось разработать и согласовать «дорожную карту» по воплощению этих Минских соглашений в жизнь.

"С нашей точки зрения, это является индикатором дипломатического кризиса Минского процесса", - заявил Георгиевский.

В связи с этим он высказал мнение о причинах, которые помешали добиться ощутимых результатов в переговорном процессе.

"Прежде всего, нужно акцентировать ваше внимание на том, что обязательность Минских соглашений не признана Украиной в соответствии с действующим законодательством. Минские соглашения не были ратифицированы Верховной Радой Украины, и поэтому, собственно, для Украины, они не являются обязательными", - подчеркнул председатель Координационного совета ОО «ЭкспертиЗА Реформ».

"С нашей точки зрения, отсутствие такой ратификации, с одной стороны, объясняется неоднозначным восприятием Минских договоренностей в украинском обществе. И, конечно, для этого есть определенные основания, поскольку оценка Минских соглашений часто определяет такие их недостатки, как отсутствие решения проблемы Крыма, предоставление оккупированным территориям какого-то особого статуса, обязанность освобождения от ответственности главарей вооруженных группировок", - отметил эксперт.

По его словам, возможно, именно из-за этого неприятия Минских соглашений в обществе украинский парламент не ратифицировал эти соглашения.

"В комплексе это приводит к тому, что такое поведение украинской власти в глазах международных партнеров кажется непоследовательным, ведь мир Минские соглашения воспринимает, признает и неоднократно ссылается на них в своих официальных документах. Это официальные документы ООН, ПАСЕ, ОБСЕ. То есть, мир соглашения признает, а мы - нет. В этом есть основа интереса наших партнеров, которые, в том числе, участвуют в работе "нормандской четверки" и, собственно, скажем так, замедляют или приводят к тому, что Минский переговорный процесс находится в таком кризисном состоянии ", - добавил Георгиевский.

Кроме того, эксперт обратил внимание на принятие Верховной Радой закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

По словам Георгиевского, этот закон был презентован как касающийся реинтеграции Донбасса.

"Но, к сожалению, окончательная редакция не содержит реальных механизмов этой реинтеграции. Напротив, парламентарии сосредоточили свое внимание именно на вопросах деоккупации, то есть признании Российской Федерации страной-агрессором, отражения вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации как способа обеспечения восстановления территориальной целостности Украины, и с этой точки зрения эти положения закона противоречат Минским договоренностям, потому что в Минских договоренностях был предусмотрен режим тишины и определены обязательства сторон по мирному урегулированию конфликта", - подчеркнул Георгиевский.

Также он сказал, что в этом законе есть определенные противоречия действующему законодательству.

"Потому что неконституционным способом распределены полномочия субъектов военного управления и командования между некоторыми органами, и, в частности, вводятся новые органы, и это, на наш взгляд, приводит к снижению уровня ответственности президента Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - заявил эксперт.

Однако, по его убеждению, этот закон не создал новых механизмов именно отражения вооруженной агрессии, поскольку такие механизмы существовали в действующем законодательстве до принятия этого закона, которые предусмотрены Конституцией и законом об обороне, законом о правовом режиме военного положения и Военной доктриной Украины.

"Мы имеем закон, который, с одной стороны, не соответствует действующему законодательству Украины. Он противоречит Минским договоренностям и неодобрительно воспринимается нашими международными партнерами, которые дают нам соответствующие рекомендации, но мы их игнорируем", - заявил Георгиевский.

В то же время общественная организация ОО «ЭкспертиЗА Реформ» предлагает модель реинтеграции временно оккупированных территорий. Эксперты определили название этой модели как "Минск-3". Они заявили, что нельзя игнорировать Минский переговорный процесс и начинать новые переговоры.

"Мы предлагаем начать именно с «Минска». В конце концов, в этом переговорном процессе участвуют представители страны-агрессора, и это тоже положительный момент, поскольку других площадок, чтобы мы как-то начали находить общий язык, пока не существует, поэтому, безусловно, нужно продолжать именно формат Минского процесса. Если мы хотим прекращения войны, возвращения всех временно оккупированных территорий, если мы хотим - очень важный момент - решить вопрос компенсации убытков, нанесенных Украине, мы должны разговаривать с миром", - подчеркнул Георгиевский.

В свою очередь эксперт общественной организации ОО «ЭкспертиЗА Реформ» Александра Дейнеко сообщила, что моделью реинтеграции "Минск-3" предусмотрена модификация Минского переговорного процесса по двум направлениям - изменение субъектов Минского процесса и изменение содержания этих договоренностей.

В частности, она сказала, что надо расширить круг участников переговоров. В связи с этим Дейнеко напомнила о Будапештском меморандуме от 5 декабря 1994 года - меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Дейнеко напомнила, что странами-гарантами выступили Россия, США и Великобритания. В меморандуме были закреплены положения уважения независимости, суверенитета и существующих границ Украины и обязательства воздерживаться от экономического давления и угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины. Эксперт добавила, что, несмотря на это, меморандум нарушен, поскольку РФ аннексировала Крым и начала военную агрессию на Донбассе.

В этой связи эксперты считают, что за несоблюдение обязательств, предусмотренных Будапештским меморандумом, должна наступать солидарная ответственность стран-подписантов за невыполнение обязательств перед Украиной. Дейнеко сказала, что такой принцип отражен в международном праве, и в частности в резолюции Генеральной ассамблеи ООН №5680 об ответственности государств за международно-противоправные деяния. В резолюции говорится, что если несколько государств несут ответственность за одно и то же международно-противоправное деяние, то каждое из этих государств можно привлечь к ответственности за это деяние. Она отметила, что, кроме России, нарушителем Будапештского меморандума можно считать США и Великобританию за их бездействие в отношении российской агрессии.

Эксперты предлагают инициировать новый переговорный процесс с расширенным кругом субъектов этого процесса. Они предлагают, чтобы к Минскому процессу присоединились страны-подписанты Будапештского меморандума, которые не выполнили своих обязательств перед Украиной.

"Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Российская Федерация. Конечно, мы должны учитывать и высоко оценивать деятельность Франции и Германии как непосредственных участников "нормандской четверки", и поэтому мы считаем целесообразным пригласить эти страны в статусе стран-наблюдателей присоединиться к такому обновленному составу Минского процесса", - сказала Дейнеко.

По ее словам, результатом таких переговоров должно стать заключение соглашения "Минск-3".

«В расширенной версии оно называется так: "О прекращении военной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановлении территориальной целостности и государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях и их реинтеграции в состав Украины". Это, собственно, обоснование того, каким образом и почему должен измениться состав субъектов Минского процесса", - сказала Дейнеко.

При этом другой эксперт общественной организации «ЭкспертиЗА Реформ» Татьяна Барановская выразила мнение, что первым шагом должно стать обращение высших должностных лиц и органов власти Украины к странам-гарантам Будапештского меморандума и странам "нормандского формата" о проведении международных переговоров. Она заявляет, что на такой встрече Украина должна констатировать, что Минские соглашения не выполнены, и подписанты Будапештского меморандума также нарушили свои обязательства. Кроме того, Украина должна представить видение, как страны-гаранты Будапештского меморандума должны способствовать прекращению военной агрессии против Украины.

"Встреча будет посвящаться заключению соглашения между участниками Будапештского меморандума и "нормандского формата" как стран-наблюдателей. Предметом такого соглашения должно стать прекращение военной агрессии, возвращение Украине оккупированных территорий, их полноценная реинтеграция в состав Украины, а также компенсация всех убытков и других негативных последствий, причиненных военной агрессией", - отметила Барановская.

Она заявила, результатом встречи должно стать подписание протокола о намерениях, в котором будут определена ориентировочная дата подписания полноценного соглашения. В соглашении должны быть отражены состав участников расширенного переговорного формата, обязательства сторон и условия, которые должна обеспечить каждая страна еще до подписания документа. Также соглашение должно вступить в силу именно после подписания, чтобы в будущем не было манипуляций, что оно не ратифицировано, отметила Барановская.

Также эксперты выразили мнение, что проект соглашения сначала должен одобрить Совет безопасности ООН, поскольку документом должно быть предусмотрено введение в Украину миротворческого контингента.

Кроме того, эксперт общественной организации «ЭкспертиЗА Реформ» Анна Гончар считает, что таким соглашением должны быть предусмотрены гарантии его выполнения всеми участниками. Отдельным разделом соглашения или приложением к нему должен стать документ о гарантиях безопасности Украины. Эксперты условно назвали этот документ "Будапешт-2".

"В этом документе стороны соглашения будут так же брать на себя обязательства признавать территориальную целостность Украины, не нарушать ее границы и никоим образом не посягать на территорию Украины, не оказывать экономического давления", - сказала Гончар.

Также она добавила, что необходимо предусмотреть ответственность за нарушение этих гарантий.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/ukr/themes/80124