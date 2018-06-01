Завтра в Киеве состоится Национальный день молитвы за Украину (видео)

Молитвенное служение запланировано во «Дворце спорта», а перед этим по центру столицы пройдет молитвенное шествие в поддержку семейных ценностей.

Киев. 1 июня. УНИАН. Завтра в Киеве пройдет Национальный день молитвы за Украину, в программе, в частности, молитвенное шествие за семейные ценности по центральным улицам Киева.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председательствующий в Советк Евангельских Протестантских церквей Украины Василий Райчинец.

«Я приглашаю завтра поддержать шествие за семейные ценности и показать, что мы отстаиваем только те семейные ценности, которые заложил Бог. Шествием мы хотим продемонстрировать, что отстаиваем те семейные ценности, которые заложил Бог в основу семьи. Мы будем отстаивать христианские ценности. Стартует шествие от Софийской площади в 11.00 до ВР, где мы совершим молитву», - сообщил он.

Райчинец также отметил, что во времена великих потрясений и испытаний украинский народ особенно нуждается в духовном единении и общей молитве. Именно поэтому, по его словам, верующие из разных христианских церквей и священнослужители решили объединиться в совместном служении, главная цель которого - молитва во имя установления мира и справедливости, прощения и понимания, для возрождения и лучшего будущего украинского народа. Члены Духовного совета «национального дня молитвы за Украину» разработали соответствующую декларацию, в которой изложены основные цели, направления и рекомендации по проведению молитвенного служения. Этот документ, по его словам, провозглашает намерения христиан Украины объединиться в молитве во имя мира и лучшего будущего для страны. Молитвенное служение состоится во «Дворце спорта» в 17.00.

В свою очередь президент Украинского библейского общества Григорий Комендант, сказал следующее: "очень много примеров, когда церковь собиралась, молилась и ответ был сразу. Я думаю, что нам нужно думать о прекращении боевых действий и о народе, пережившим это. Я верю, что эти молитвы, которые мы совершали уже два года, и другие, они услышаны и ответ придет в свое время. Мы поддерживаем и рады, что завтра церкви объединятся и будет совместная молитва, чтобы Господь явил свою любовь и милость к украинскому народу».

В то же время старший епископ Украинской церкви христиан веры Евангельской Михаил Паночко сказал, что без праведной жизни не будет благословения для Украины.

«Национальный день молитвы - многозначительное слово, потому что мы хотим, чтобы пришел мир и было в Украине хорошо, и это - благие намерения, но читая более 50 лет Библию и исследуя ее, находим такие вещи: если нация, государство отклоняется от Бога, она утрачивает Божью защиту и утрачивает Божий покров. Грех и мир - вещи несовместимые. Нам нужно донести всему нашему обществу, президенту, что без Бога и без праведной жизнь не будет благословения для Украины», - сказал он.

Международный евангелист, меценат (Великобритания) Дэвид Хасавей отметил, что украинские власти поддерживают идею национальной молитвы за Украину.

«Вчера я был на национальном молитвенном завтраке. Президент Петр Порошенко достаточно четко дал понять, что он поддерживает Национальный день молитвы за Украину. Также он провозгласил этот год годом Библии для Украины, и это очень хорошо», - сказал он.