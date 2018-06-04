Активисты требуют уволить Линчевского и призывают Минздрав поставить на учет тяжелобольных пациентов, которые подали документы на лечение за рубежом (видео)

В настоящее время в государственной очереди на лечение за рубежом стоят около 30 человек, еще такое же количество людей находятся в стадии ожидания.

Киев. 4 июня. УНИАН. Активисты и пациенты требуют уволить заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского после его слов об онкобольных и призывают Министерство здравоохранения поставить на учет тяжелобольных пациентов, которые подали документы на лечение за рубежом.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

«Как и в прошлом году, Министерство здравоохранения саботирует, тормозит процесс оплаты лечения тяжелобольных пациентов за рубежом. Работа проходит очень странно и непрозрачно. Комиссия оплачивает пациентов из этой очереди выборочно, у нас есть даже информация, что по телефонным звонкам это происходит. Пациентам не говорят, в каком состоянии рассмотрение их дела, происходит полное игнорирование: на звонки пациентов им говорят перезвонить через неделю-две, это при том, что в комиссии Минздрава, согласно положению, есть 20 рабочих дней на то, чтобы поставить тяжелобольного пациента на учет, в государственную очередь оплаты лечения за рубежом. Иными словами, в министерстве происходит полный хаос с этой государственной программой», - рассказал председатель Национального движения «За трансплантацию» Юрий Андреев.

Он напомнил, что сейчас в государственной очереди на лечение за рубежом стоят около 30 человек.

«И еще такое же количество людей находятся в стадии ожидания, то есть они подали документы в Минздрав, но не получили никакого ответа, то есть их даже не поставили в очередь. То есть суммарно, мы имеем около 60 человек», - рассказал Андреев.

«Я еще раз обращаюсь к Минздраву, к и.о. министра, председателю комиссии, к секретарю комиссии, соберите наконец эту комиссию, поставьте людей на учет и оплатите их лечение. В прошлом году из этой очереди на лечение за рубежом, только по нашим подсчетам, 17 человек не дождались решения комиссии, в этом году - уже 2», - добавил он.

В то же время председатель Национального движения «За трансплантацию» напомнил о выступлении Линчевского на заседании Счетной палаты, которое оскорбило онкобольных.

«Это позиция заместителя министра здравоохранения, председателя комиссии по вопросам лечения за рубежом. Он еще к тому же врач. Эти слова просто поразили общественность... Я хочу напомнить заместителю министра здравоохранения, во всем мире рак - это не приговор», - отметил Андреев.

Он подчеркнул, что за такие слова в любой цивилизованной стране Линчевский должен в тот же день написать заявление об увольнении и уйти в отставку.

«Он врач, он не имел права этого говорить. Своими действиями министерство подтверждает эти слова», - подчеркнул председатель Национального движения «За трансплантацию».

Андреев также зачитал открытое письмо к главе правительства от имени пациентов: «На сегодняшний день сложилась ситуация, от которой вы не можете стоять в стороне... Извинения, которые приносит господин Линчевский обществу, не могут быть приняты, их просто не может быть, потому что свою позицию он подтверждает своей ежедневной работой. За все время его пребывания в должности он ни разу не встал на сторону тяжелобольных пациентов, даже наоборот - иногда мешал отстаивать их права на лечение. Надеемся, что вы имеете иную точку зрения, чем руководители Минздрава, и примете мудрое государственное решение, которое не будет противоречить законам Украины и принципам морали. Это наше обращение к главе украинского правительства. Мы просим рассмотреть эту ситуацию... Такие лица, как Линчевский, не могут работать в Минздраве».

Как сообщал УНИАН, ранее в Интернете разгорелся скандал из-за слов Линчевского по поводу лечению онкобольных украинцев за рубежом. Выдержку из стенограммы выступления Линчевского привел Онкологический портал Украины.

«Что касается эффективности. Что касается нерезультативности и неэкономности использования денег. В сухом остатке - 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы - 0%. Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлевает жизнь неопределенно долго», - говорилось в опубликованной выдержки из стенограммы.

Линчевский считает, что слова из его выступления на заседании Счетной палаты, которые оскорбили онкобольных, были вырваны из контекста и не отражают позицию министерства.