В конце июня на Ивано-Франковщине пройдет первый международный форум Восточной и Центральной Европы «Via Carpatia» (фото, видео)

Мероприятие состоится с 23 по 30 июня в поселке Криворовня Верховинского района.

Киев. 4 июня. УНИАН. 23 - 30 июня в Криворовне Верховинского района Ивано-Франковской области будет проходить первый международный форум Восточной и Центральной Европы «Via Carpatia».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат Украины, инициатор форума Николай Княжицкий.

«Мы поставили себе целью не просто возродить это место, а еще раз напомнить, что Украина является центром Европы и одной из стран, которая подписала Карпатскую конвенцию ... Мы фактически хотим создать такой культурный центр восточноевропейского пространства, который для нас близок ментально, и это пространство близко для нас и культурно. Для нас очень важно, чтобы украинские Карпаты стали центром объединения всего региона, а Верховинские Карпаты - Криворовня действительно возродились и стали любимым местом отдыха для украинцев», - сказал он.

По словам Княжицкого, организаторы форума хотят привлечь внимание к особенностям гуцульского края.

«Этим форумом мы хотим привлечь внимание к тому, что во время нашей административной реформы, к сожалению, не учитываются особенности гуцульского края, особенности поселения людей, которые живут высоко в горах и все же сохраняют свою культуру. И наша задача эту культуру сохранить и сделать так, чтобы люди всё не уехали оттуда на заработки искать себе лучшей доли, потому что сейчас, к сожалению, очень часто такое происходит», - сказал он.

В свою очередь, председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк сообщил: «Мы хотим представить Верховинский район для Украины, хотим показать, что у нас есть много интересного, что в горах сохранились самобытность, аутентика, обычаи, традиции, фольклор, музыка, и мы это должны показать. И своего рода это тоже товар, который должен продаваться, и этим товаром люди должны любоваться, набираться сил и энергии. У нас есть места силы, где можно и отдыхать. Я верю в то, что этот проект покажет для Украины Гуцульщину, так же, как и зарубежные гости увидят новыми глазами нашу землю, проложат мостик дружбы между Украиной и Европой».

Как отметила председатель оргкомитета форума, основательница и президент «Koktebel Jazz Festival» Лилия Млинарич, в рамках форума состоятся выступления народных коллективов.

«Нам очень хочется, чтобы современные саунд-продюсеры приехали и послушали эти коллективы и смогли сделать какие-то новые проекты, которые мы могли бы как наш культурный экспорт везти по всему миру. Я уверена, что так и будет», - сказала она.

Во время форума также пройдет конференция «Круг Винценза: будущее Карпат», в рамках которой пройдут панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы и лекции с участием украинских и западных чиновников, парламентариев, журналистов и лидеров общественного мнения. Участники конференции будут говорить, в частности о конституционной демократии, экономических моделях развития сельского хозяйства в горных районах, туризме как факторе развития экономики Карпатского региона и инфраструктурных проектах. Также будут подниматься вопросы экосистемы, природных заповедников Карпат и инноваций для развития региона.

«Будет идти речь об экологии Карпат, национальных заповедниках, инфраструктуре Карпат, туризме и других вещах, которые могут развивать Карпатский регион, в частности регион Верховины. Также будет более общая дискуссия, которую посетят европейские политики, представители Евросоюза, депутаты парламентов стран-соседей Центральной и Восточной Европы. И это будет разговор об общих ценностях, о ценностях, культуре и вызовах средней Европы. Мы должны выстраивать отношения с нашими соседями, создавать общественное, культурное, социально-правовое и экономическое пространство во время серьезных вызовов, когда ведется гибридная война против нашей цивилизации», - сказал организатор конференции «Круг Винценза», руководитель адвокатского центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров.

В рамках форума также состоится фестиваль украинских производителей «В поисках Made in Ukraine: встреча в Карпатах».

«Мы очень рады посетить Карпаты. Мы выполняем таким образом две функции. Первая: мы нашим украинским предпринимателям, которые почему-то считают, что за пределами Киева, Одессы, Львова и Харькова больше ничего нет и ими никто не интересуется, мы открываем Украину и показываем, что на самом деле покупать украинское, изготавливать украинское могут не только в больших городах, но и в маленьких. Во-вторых, мы нашим предпринимателям открываем замечательный туристический край. Для меня как для исследователя сегмента производства очень интересно открывать новые имена», - заявила организатор фестиваля украинских производителей Юлия Савостина.

Также участников и гостей форума ждет кинофестиваль «Transcarpatia», где главные кинопремьеры продемонстрируют под открытым небом. В частности, можно будет посмотреть фильмы: «Легенда Карпат», «Предатель», «Изи», «Когда падают деревья». Также будут проходить показы ретроспективных лент, короткометражек и документальных фильмов.

Кроме того, в дни форума пройдут фестиваль народного творчества имени Гната Хоткевича, фестиваль «Полонинское лето» - традиционный праздник чествования пастушьей дела на Гуцульщине, а фестиваль музыки и искусства «Sounds of CARPATIA» с участием известных украинских исполнителей и групп станет ярким завершением форума.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/80212