Председатель Христианского общества украинцев в Италии обратится в ЕСПЧ по поводу отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты

Киев. 26 ноября. УНИАН. Председатель Христианского общества украинцев в Италии, координатор «Евромайдан Рим» Олесь Городецкий намерен обратиться в Европейский суд по правам человека по поводу отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты от партии «Народный фронт» на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 26 октября.

Об этом Городецкий сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«Единственным возможным решением этого юридического казуса является обращение в Европейский суд. Мы в ближайшее время подадим такой иск», - сказал он.

По словам Городецкого, 23 сентября ЦИК приняла постановление об отказе в его регистрации, ссылаясь на недостаточное время пребывания в Украине.

Городецкий заметил, что добивался отмены этого постановления через суды. «В ночь на 26 октября за 6,5 часов до начала голосования Высший административный суд отменил постановление ЦИК об отказе мне в регистрации и обязал ЦИК совершить действия по регистрации меня кандидатом в народные депутаты», - сообщил Городецкий и добавил, что в течение месяца это судебное решение не исполнено, чем грубо нарушены его избирательные права.

«ЦИК выносила постановления, в которых комментировала решение суда и выносила по этим постановлениям решения, которые практически противоречат решению суда, то есть, если суд выносил решение об отмене постановления и совершении действий по моей регистрации кандидатом в народные депутаты, защищая мое избирательное право, то ЦИК или отказывала постановлением в рассмотрении документов, либо же отказывала в регистрации», - добавил он.

По убеждению Городецкого, ЦИК не имела права выносить такие постановления, поскольку они противоречат прямой норме закона о выборах.

«Я считаю, что этот факт вопиющего нарушения избирательного права гражданина Украины в правовом государстве является недопустимым», - заявил он.

Адвокат Городецкого Александр Мартиновский отметил, что иск в Европейский суд по правам человека имеет все шансы быть рассмотренным и «шансы на получение положительного решения, поскольку Украина в ситуации относительно Городецкого нарушила не меньше трех решений Европейского суда».

По убеждению адвоката, ЦИК допустила неодинаковое применение одних и тех же норм закона в ситуации с Городецким и с другими кандидатами.

«Иного правового выхода нет, поскольку если не реагировать на такую ситуацию, зачем тогда был Майдан?», - спросил адвокат.

Городецкий также намерен обратиться к президенту Украины Петру Порошенко. «Это будет публичное обращение к президенту как к гаранту Конституции, поскольку есть грубое нарушение избирательных прав, а президент обязан гарантировать эти конституционные права», - сказал он.

Городецкий также считает абсурдным отказ ЦИК в регистрации его кандидатом в народные депутаты в связи с тем, что «на некоторых избирательных участках в заграничном избирательном округе уже началось голосование». «Мы живем по украинскому времени, и суды, и ЦИК работают по украинскому времени. Если бы мы ориентировались на другие часовые пояса, то у нас спокойно можно признавать все выборы недействительными, потому что экзит-полы разрешено озвучивать в 20.00 по киевскому времени, в то время как в Канаде или Америке голосование только начинается», - добавил он.