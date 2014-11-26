Киев. 26 ноября. УНИАН. Экспертные организации и выпускники западных университетов представили своих кандидатов на должности министров в новом правительстве.

Кандидатов на пресс-конференции УНИАН представил сокоординатор Инициативы «Первое профессиональное правительство реформ» Андрей Длигач.

«Первое профессиональное правительство реформ» - эта инициатива была развернута в октябре этого года. Целью инициативы было создание экспертной профессиональной средой Украины собственных предложений, касающихся кадрового состава Кабинета министров Украины», - сообщил сокоординатор.

«В инициативе приняли участие больше 40 экспертных, профессиональных организаций, которые выдвигали кандидатов на должности министров или руководителей государственных органов власти. Каждый кандидат рассматривался экспертными профессиональными сообществами с точки зрения его профессионального опыта, программ реформ», - отметил он.

«Экспертные сообщества выразили готовность поддержки того или другого кандидата на должности министра в технократическом правительстве реформ», - добавил Длигач.

Он также сообщил, что «после того как было получено больше 150 кандидатур, было проведено голосование среди экспертных кругов и были определены кандидаты экспертного сектора гражданской среды на должности министров Украины».

Также, по словам Длигача, все кандидаты прошли люстрационный критерий, они соответствуют базовым требованиям с точки зрения профессиональной подготовки и с точки зрения ценностей.

Он представил кандидатов на должность министра юстиции от организации «Ассоциации законодателей Украины» Юлиана Хорунжия и Леонида Антоненко, кандидата на должность министра энергетики, который представляет организацию выпускников западных университетов, Олега Гончаренко.

Также на пресс-конференции присутствовали кандидат на должность министра экономики, экономического развития и торговли Данила Пасько, кандидат на должность министра иностранных дел Юлия Осмоловская, кандидат на должность министра финансов Тарас Козак и кандидат на должность министра информации Александр Харебин .